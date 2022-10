Cali Izquierdoz, defensa del Sporting de Gijón, compareció este mediodía en rueda de prensa en Mareo. El central argentino habló, entre otros asuntos, de las intenciones de Orlegi Sports para que "Asturias 2030" sea sede del Mundial. "Si Orlegi tienen como objetivo el Mundial, trabajaran de la forma que corresponde para conseguirlo"

Orlegi: Si tienen como objetivo el Mundial, trabajaran de la forma que corresponde para conseguirlo. Se caracterizan por hacer bien las cosas. Lo que esté en su mano lo van a hacer. Si ellos ilusionan, sería un bonito acontecimiento para la ciudad. Está preparada para albergarlo. ¿Por qué no ilusionarse como eso?

Abelardo: Sinceramente, ví poco. Algo me comentaron los chicos que estaba algo comentado. Era lógico, hicimos un buen primer tiempo. Y luego ellos era normal que salieran fuertes. Tuvimos vario saques de esquina en contra. Se dio un segundo tiempo en el que estuvimos replegados. Es lógico el enojo de Abelardo; en el vestuario estábamos igual.

Nivel defensivo: El bloque defensivo viene haciendo buenos partidos, pero no los redondeamos. Es lo que más bronca nos da. Cuando te centran tanto, algún rebote le cae al rival y acaba yendo a portería. Es para trabajar. Somos un equipo que lo hace bien adelante, es clave no encajar goles para obtener mejores resultados.

Balance del Sporting: Es nuevo para mí, voy conociendo la liga según pasan los partidos. El equipo venía de estar abajo, es normal que haya altibajos. La clave es alargar los buenos momentos que hemos tenido en los partidos. El Burgos fue el partido que mejor hicimos y empatamos. Tenemos que encontrar la regularidad, estamos dentro del pelotón. Está todo muy resumido y eso marca la categoría, es muy pareja. Este es nuestro camino, sabemos nuestras cosas positivas y tenemos que corregir las malas cosas para estar entre los mejores. Estar entre los seis primeros sería muy importante.

Problemas para defender con la zaga adelantada. Hubo partidos que fuimos a buscar y no teníamos problemas. Ante el Tenerife, no nos generaron en la primera parte y estábamos adelantados. En Boca o en Santos Laguna me tocó jugar con el equipo adelantado y no veo inconveniente en eso. Es cuestión de analizar en que momentos se dan esas jugadas. No hay problema en defender más alto o más bajo.

Exigencia en el club y presión en el entorno: Trato de no leer redes sociales. Una de las cuestiones por las que vine a jugar aquí es estar tranquilo, vivir el día a día y rendir el fin de semana. Lo que se diga después no lo vivo de gran forma. Soy consciente de cuando estamos jugando bien y cuando no.

Rivales: Veo partidos en casa. El otro día vi al Alavés y es un equipo que puede llegar hasta arriba. El Cartagena también. Lo mismo dicen de Granada, Eibar.. Son posibles candidatos pero que se nota que los partidos son muy igualados. Como nos pasa a nosotros. Nos pasó el día el Racing. A día de hoy, todavía lamento esos puntos. Veo en todos los equipos lo mismo. Por plantillas, historias... Pero a día de hoy no veo tanta diferencia. Veo al Sporting capaz de competir a todos los equipos.

Problemas musculares: Todavía no me he perdido ningún minuto de esta temporada. Tuve una lesión hace un tiempo, la recuperación la hice muy rápida y todavía tengo algún dolor en la zona de la cadera. Por eso vamos dosificando el trabajo a lo largo de la semana. Es algo que hablo con el cuerpo médico para hacer días de descarga

La entidad: Al club lo veo muy bien. Las instalaciones son muy buenas, en la ciudad se respira fútbol. El club es muy profesional. Me lo habían comentado y contento por poder comprobarlo. Gijón es muy lindo, mi familia está muy contenta. Son muchos puntos a favor que hacen que los findes pueda salir y cumplir lo que fueron a buscar cuando fueron a Argentina a por mí.

Mundial 2030: Estoy seguro de que todos saben más que yo. En noviembre vamos a disfrutar del de Catar. Con mi hijo estoy coleccionado los cromos. Y el otro será una gran fiesta del fútbol. Yo disfruto y al resto de cuestiones que se enfrenten los demás.

Tramo complicado: Lo más lindo que hay es competir contra los grandes. Esperaremos que lleguen. Nuestra cabeza está pensando en Villarreal B. Necesitamos los tres puntos en casa. Hay que ratificar las sensaciones porque el equipo viene creciendo.