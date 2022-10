Nacho Méndez, ejemplo de resiliencia: "Me pongo ya a currar"

El palo fue durísimo, uno de esos golpes que no se olvidan. Porque Nacho Méndez había conseguido levantar una situación nada fácil en apenas siete partidos tras escuchar en boca de Abelardo, el entrenador del Sporting, que no entraba en los planes del proyecto. "Ha hecho su mejor pretemporada en el Sporting. No se ha perdido un entrenamiento y ha tenido una actitud ejemplar", cuentan en Mareo para explicar cómo el centrocampista salió del ostracismo hasta ser titular en un encuentro complicado como era el que disputó el Sporting el pasado viernes en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife.

Abelardo citó ayer a Jonathan Varane y Damián Cáceres para cubrir el vacío que deja el de Luanco El Pitu vio su actitud y le premió con la titularidad. Los primeros minutos estaban siendo prometedores. Pero a la media hora, la peor de las noticias: una entrada inoportuna que le causaría una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, teniendo que ser sustituido de inmediato por José Gragera. Los pronósticos para este tipo de dolencias, según los especialistas, estiman el periodo mínimo de baja en seis meses. Y podía ser peor. Dependerá, claro, de la evolución del medio. El jugador podría llegar para la fase final de la campaña. Al menos para comenzar a integrarse a la dinámica de sus compañeros. "Seguro que conseguiremos bajar los plazos que me marquen. Pero lo más importante no es volver antes, sino hacerlo en buenas condiciones y no recaer", admitió. "Es la primera vez que me enfrento a algo así, pero lo peor ya ha pasado. Fue cuando me dieron la noticia. Ahora todo será sumar, trabajar". Así, con un optimismo y una sonrisa poderosamente llamativa llegó ayer Nacho Méndez al Hospital Begoña para ser intervenido por Antonio Maestro. Apoyado por las muletas y en compañía de Natalia y Fernando, sus padres. La operación fue un completo éxito. El centrocampista pasó la noche en el centro médico. Hoy comienza su lucha. "Estoy pensando ya en la vuelta. Nunca he estado en algo así: todo será sumar, trabajar. Con toda la alegría y actitud del mundo, me pongo a currar", dijo el mediocentro rojiblanco instantes antes de cruzar las puertas del centro médico. Abelardo alistó ayer a los centrocampistas del Sporting B Jonathan Varane y Damián Cáceres para reemplazar la ausencia del canterano. El técnico gijonés cuenta con cuatro efectivos para la medular (Gragera, Pedro, Rivera y Zarfino). El Pitu quiere ver de cerca a estos dos jóvenes jugadores, reclutados los dos por Gerardo García para reforzar al Sporting B, pero con el objetivo de dar el salto al primer equipo. Cáceres, por su parte, tiene experiencia en Segunda División tras contar con minutos en el Fuenlabrada. Mientras que Varane llegó a debutar con el Lens en la Segunda División francesa.