Abelardo: "He visto el proyecto de El Molinón de Orlegi y es una pasada; va a dar un giro a Gijón"

Abelardo Fernández atendió este mediodía en Mareo a los medios de comunicación. El entrenador del Sporting de Gijón confesó conocer el proyecto para transformar El Molinón de Orlegi Sports. "He visto el proyecto y es una pasada; va a dar un giro a la ciudad"

Bajas de Pedro y Gragera: No pueden venir. José venía arrastrando una fascitis en la planta del pie y esta semana no ha entrenado. Después de Tenerife no se encontró bien. Pedro notó una molestia en el abductor después del entrenamiento del lunes.

El proyecto de Orlegi Sports: David y Gerardo Me enseñaron el proyecto y es una pasada. Ojalá que se pueda cumplir. Se va encaminando poco a poco. En el 2030 voy a estar un poco acabado (risas). Espero verlo bien sentado y disfrutando de un gran estadio porque el proyecto ilusiona de verdad. Cuando se presente el proyecto, lo vais a ver. Está muy bien. Va a dar un giro importante a la ciudad, es impresionante.

Nacho Martín: De los cinco que teníamos, se nos caen tres. Están Rivera y Gio y hemos decidido que también venga convocado Nacho. Dos de esos tres van a jugar y seguro que lo van a hacer bien. Es un chico que ha entrenado con nosotros y ya está. No viene para rellenar. Si en algún momento tiene que competir, lo va a hacer bien.

Rivera: Esta semana la ha hecho completa y está disponible para jugar

Aspecto físico: Eso no me preocupa, solo pienso en el partido de mañana, Ya pensaremos, nos viene una importante carga de partidos pero pensamos en mañana

Intensidad tras el otro día: Veo intensidad en los entrenos, el otro día no lo ví. En Tenerife, no me gustó el equipo y como nos echamos hacia atrás y me marché enfadado con algunos jugadores. Es mi forma de ser. Expresé esas sensaciones, la intención es que no se vuelva a repetir. Luego podemos perder pero tenemos que ser más agresivos.

Cote: Ha hecho dos entrenos y está muy bien de la lesión. Para jugar 90 minutos no le daría. Puede participar en cualquier momento.

Nacho Méndez: Ha sido una pena porque había hablado con él de su situación pero ví que me había cambiado la idea. El otro día estaba siendo el mejor jugador. Ayer hablé con él, lo fui a ver al hospital, me preocupa que se recupere bien pero seguro que va a ser el de antes.

Rival: Me espero un filial muy bueno. Me gusta mucho, muy vertical y con mucha calidad. Es muy intenso, que es raro en un filial. Lo están haciendo muy bien, aunque encaja muchos goles. Es un equipo peligroso porque tiene jugadores que acabarán jugando en Primera división. Va a ser un partido abierto y tenemos que estar muy atentos en los vigilancias y llegar a las ayudas. Va a haber momentos para los dos equipos. Se parece en forma de juego al primer equipo.