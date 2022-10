Orlegi Sports presenta su boceto para transformar El Molinón al Ayuntamiento el lunes

Orlegi Sports tiene previsto exponer su macroproeycto para transformar El Molinón el lunes al Ayuntamiento. La cumbre con los grupos municipales será por la tarde. En principio a partir de las 18 horas, pero este extremo están por confirmar. Esa será la fecha donde los nuevos propietarios del Sporting mostrarán al Consistorio su boceto, desvelado en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA.

David Guerra, presidente ejecutivo del club rojiblanco, será el encargado de mostrar el proyecto. Quien lidere la presentación, salvo cambio de última hora. La jornada es crucial para que este proyecto, cifrado en 300 millones, avance y siga pasando filtros. El objetivo de Orlegi Sports es seguir avanzando con su proyecto "Asturias 2030". La idea del grupo mexicano es que el boceto llegue a Urbanismo para no perder tiempo. El plan de Orlegi con El Molinón y su entorno necesita muchos filtros. Uno, claro, será la reformar de la PGO, que llevará tiempo. Sobre un año y medio. Eso como mínimo. Y, por supuesto, que la Federación Española de Fútbol meta a El Molinón y a Gijón entre las sedes elegidas. Hay 15 candidatas. 11 será las elegidas. La entrada de Ucrania en la candidatura europea no afecta a las opciones de El Molinón. Ucrania solo albergará algunos partidos, no "robará" sedes.