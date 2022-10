EL bisturí del Sporting - Villarreal

"Aún me siento en deuda con la afición", reconocía Jony, todo corazón, al volver por tercera vez al equipo que le toca la fibra. Y Jony ayer fue Jony. "No me cabe duda que volverá a su nivel", viene diciendo Abelardo. Ídolo de El Molinón por ser el símbolo del Sporting de los "guajes", el hijo pródigo, el ojito derecho del Pitu, marcó un golazo en un partido que se había enredado bastante en el segundo tiempo, con los rojiblancos de bajón. La cogió unos metros avanzado el centro del campo. Comenzó a correr e hizo ese "sprint" tan reconocible hacia dentro hasta que la cruzó con la pierna menos buena, la derecha, haciendo imposible la estirada de Iker Álvarez. El gol cerró el partido, dio el triunfo al Sporting y esperanza a un futbolista que llevaba cuatro años, cinco meses y siete días sin festejar con su escudo. Soportando además la angustia de quien quiere y no puede participar por la acumulación de problemas musculares y por una compleja situación deportiva en el Lazio.

Ayer, en general, fue día de emociones fuertes y regresos, porque volvió Cote y formó durante media hora pareja con Jony en la banda izquierda, binomio con el que sueñan los sportinguistas desde que Orlegi Sports fichó a los dos en apenas quince días, en mitad del famoso stage en Alicante. Jony, con el "9", se fue emocionado y feliz. También liberado. Ahora le queda lo más duro: continuar.

Palco VIP en El Molinón para una noche rojiblanca

El palco contó con personalidades de todos los ámbitos. Disfrutaron del buen juego y de la victoria del equipo dos deportistas históricos para la región: Pablo Carreño y Saúl Craviotto, quienes fueron obsequiados con una camiseta del Sporting. También hubo otras caras conocidas del deporte, como Tomás Carbonell, Fernando Castaño, rostros claves para sacar adelante el Gijón Open. O Sergi Bruguera, capitán del equipo español de Copa Davis. Y Martín Hollaender. Y Aleco Irarragorri, que llegó en un viaje exprés de Madrid. Hubo más nombres importantes: Isaac Sánchez Cuervo, director general económico-financiero del Ayuntamiento, Laureano Lourido, presidente de la Autoridad Portuaria, y la junta directiva del Grupo Covadonga, con Antonio Corripio al frente.

Zarfino y su guiño a Asturias: culín a la grada para celebrar su gol

El gol más largo del mundo tuvo una celebración de altura. Gio Zarfino marcó el segundo del Sporting, –su segundo gol en Liga, los mismos que Djuka, Gragera, Otero y Aitor– y lo celebró con euforia y con dos dedicatorias especiales: "Felicidades Popi", se podía leer en su camiseta interior antes de irse a la grada sur a tener para imitar el gesto de escanciar un culín. Hubo intriga. Mucha intriga. Se alargó por varios minutos.

Porque desde Las Rozas se lo pensó bastante Pérez Pallas para validar el gol del centrocampista nacido en Uruguay, mientras la afición sportinguista aumentaba la expectación con ese "eeeee" hasta que Arcediano Monescillo, que enfadó a unos cuantos por su criterio cambiante, señaló el centro del campo. 2-0. Luego erró Djuka varias. Y la historia cambió hasta que apareció el gol salvador de Jony.

Camisetas de apoyo a Nacho Méndez tras su grave lesión

"Ánimo Nacho", se podía leer en las camisetas que portaban los jugadores al saltar al campo. La plantilla tuvo ayer un emotivo gesto con el medio de Luanco, que vive momentos muy complicados después de ser intervenido por el doctor Maestro tras romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Antes ya habían tenido otros guiños, con un futbolista muy querido en el vestuario. En redes sociales. Y en persona, claro. El mismo Abelardo le fue a visitar al Hospital Begoña. Otros compañeros también fueron a mostrarle cariño.

Mónica Morado brilla en El Molinón, y el «Asturias» de Víctor Manuel, BSO

"Final abierto" y "Algo mejor". Esas canciones fueron las elegidas por Mónica Morado para hacer bailar a El Molinón en la previa. Lo cierto es que "Algo mejor" habría sido imposible porque todo resultó perfecto para la cantante. Fue una noche de ensueño para la prometedora artista nacida hace 27 años en Villaviciosa, con raíces en Gijón. Porque ella y Álex Heredia, su amigo del alma, consiguieron centrar la atención y sacar después una sonora ovación a diecisiete mil almas, que agradecieron el buen espectáculo que le fue brindado. Porque en El Molinón estaban su madre, Mónica, su tío Carlos, su tía Montse y su primo. Vamos, los que la han visto crecer y cumplir metas.

Y al descanso, más brillo: espectáculo de luces. Y el "Asturias" de Víctor Manuel como banda sonora original (BSO).