Nacho Martín, el último guaje de Abelardo

«No miro el DNI a la hora de poner a un jugador, solo el rendimiento que pueda ofrecer», suele decir Abelardo Fernández para valorar si un canterano está preparado o no para dar el salto al primer equipo. Los datos confirman la veracidad de la afirmación del entrenador del Sporting, que no duda en mirar abajo si considera que el jugador está capacitado para sumar en el fútbol profesional. Mareo históricamente ha sido un gran caladero para el Sporting, sobre todo en los tiempos cuando existía el derecho de retención. Aunque la presencia del entrenador rojiblanco expone y consolida esa filosofía más allá de la situación deportiva del primer equipo y filial, hoy en día muy distintas.

Con el estreno el viernes de Nacho Martín (20 años) contra el Villarreal B, son ya dieciséis canteranos los que han debutado a las órdenes del Pitu en los 123 encuentros que ha dirigido al primer equipo del Sporting en dos etapas distintas. La lista es larga y viene desde la primera etapa del Pitu en el primer equipo: Jony, Pablo Pérez, Bustos, Carlos Castro, Rachid, Ndi, Jorge Meré, Guitián, Mendigutxía, Juan Rodríguez, Rubén Sánchez... Esos fueron los que aparecieron en la primera etapa. Ahora a esa lista se añaden Diego Sánchez, Mecerreyes, Queipo y Nacho Martín. También está en sus méritos consolidar a varios de esos futbolistas en el Sporting, sobre todo en la destacada hornada de los guajes: Jony, Pablo Pérez o Jorge Meré, con un traspaso récord al Colonia, han sido jugadores con un peso importante para la entidad rojiblanca por distintos motivos.

Queipo está a un paso de renovar al activarse una cláusula de su contrato

Esta temporada, el técnico ha añadido un elemento clave para la confianza de los jóvenes que pisan por primera vez el primer equipo: la consciencia de que, si tienen rendimiento, podrán seguir contando con opciones. Es decir, la apuesta del Pitu, según ha demostrado, no es un premio para los jóvenes, sino que se trata de una oportunidad. De hecho, esta campaña se han asentado dos canteranos más en un proyecto que se ha completado con once incorporaciones. Dani Queipo (20 años) y Diego Sánchez (19 años) son dos casos muy claros sobre la confianza que viene mostrando Abelardo en la cantera. Los dos futbolistas se han asentado plenamente en la dinámica de los entrenamientos, pero también han adelantado en algunos encuentros a otros jugadores de la plantilla que contaban con un número importante de encuentros en el fútbol profesional. En estos casos, el Pitu ha premiado el rendimiento o su percepción, por encima de teóricas jerarquías.

Queipo, por su parte, suma nueve encuentros. Está a un paso de que se active su cláusula de renovación. En principio, por tres temporadas, que podrían ser dos con una tercera opcional, como informó LA NUEVA ESPAÑA. Mientras que Sánchez ya va por los 393 minutos, repartidos en seis encuentros. La apuesta es clara y convencida, porque el escenario no parece a priori el más sencillo para facilitar el salto del filial al primer equipo con la diferencia que hay entre uno y otro equipo con hasta tres categorías. Queipo es, de hecho, es el octavo futbolista que más minutos ha disputado en lo que va de temporada y su caso se viene usando como ejemplo para algunos de los jóvenes que buscan tener también su oportunidad. Abelardo tiene más jugadores en su radar, pero no suele dar la oportunidad si no está al cien por cien convencido. Uno de los futbolistas que mejor valorados está es Álex Oyón, que suele participar con el primer equipo en entrenamientos. «El paso del filial al primer equipo requiere de que estés seguro de que puede participar», aseguró el entrenador.