Abelardo Fernández compareció este mediodía en Mareo con motivo de la previa del encuentro ante el Granada en el Los Cármenes. Estas fueron sus palabras:

Gragera

Gragera es una decisión técnica. Está bien físicamente, no tiene ningún problema en ese sentido, pero no ha venido porque no lo he convenido. Tanto él como Milo y Jordi Pola, que son los tres que se han quedado fuera

Competencia en el centro del campo

Espero cosas de todos. Hay una competencia... 4 pivotes contando con la llegada de Nacho Martín, que ha entrenado muy bien y ha jugado bien sus minutos ante el Villarreal 'B'. El que mejor rendimiento me dé o el que yo considere oportuno entrará en la convocatoria o jugará.

Pedro

"Pedro ha entrenado bien durante estos dos días. Está en la convocatoria y por tanto tiene opciones de participar."

Jony

"El que no esté Aitor le abre más la puerta a la titularidad a Jony. Aún tiene que seguir un proceso, no tiene por qué ser titular mañana, pero tengo que pensar la posibilidad de adaptar a algún jugador a jugar en esa posición de banda pues solo tenemos a Queipo, Jony y Juan."

¿Partidos claves?

"Es muy pronto para saber dónde estará el equipo. Si quedaran 10 jornadas serían partidos más trascendentales. Es verdad que jugamos ante los 4 rivales más fuertes de la categoría junto a Las Palmas. El Granada tiene una plantilla confeccionada para el ascenso directo. Nosotros vamos confiados y convencidos de que podemos ganar y hacer daño a cualquiera."

¿Qué recuerda de aquella rueda de prensa en Granada?

"Me da vergüenza verme en aquella rueda de prensa de Granada. Tuve un enfado y reaccioné así, pero no me gusta verme en esas circunstancias. Ha pasado mucho tiempo. Vamos a un campo precioso y en el que están tanto Alfredo como Nico, dos personas que trabajaron para el Sporting. Es un estadio de Primera y esperamos hacer un gran partido."

Inicio de Liga

"El Levante por ejemplo creo que tiene 10 puntos y creo que va a estar arriba. Es muy pronto aún. Hay mucha igualdad, cualquier equipo es muy difícil de ganar. El Granada tiene un plantillón para Segunda, con muchos jugadores con gran experiencia en Primera, pero también les está costando ganar. Hay tanta igualdad que cambian tanto las lecturas de los partidos.. Mismamente con las diferencias entre la primera y segunda parte que hicimos nosotros el otro día."

Problemas para dejar portería a 0

"Nos está costando el trabajo defensivo de todo el equipo. Me gustaría más llevar un balance de goles de 10-3 en lugar de 14-9. Cuando encajamos los goles es cuando atacamos peor. El gol del otro día nos pillan en una contra abiertos y desordenados tras una acción nuestra de ataque. Es trabajo de todo el equipo, no de la defensa únicamente."

Djuka y el buen balance goleador

"Yo no he conseguido ningún remedio de nada. Hemos conseguido más goles de lo esperado en estrategia y se han repartido los goles. Djuka no me preocupa. El otro día hizo un trabajo fantástico en ataque y defensa y no hizo gol. Djuka tiene ocasiones en cada partido, tiene ese pelín de mala suerte ahora, y un delantero vive de rachas, pero seguro que le vuelve la racha y esperemos que sea pronto."