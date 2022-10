Pedro Díaz se prueba y apunta a estar en Granada

s, ultrices id egestas imperdiet, sagittis id orci. Phasellus risus sapien, ultrices quis congue eget, Nulla leo libero, interdum tristique pellentesque nec, imperdiet ut purus. Donec eget tellus imperdiet justo commodo rhoncus. Donec in tincidunt neque. Pellentesque sed nulla dolor, sed laoreet neque. Proin euismod quam at tellus adipiscing vel eleifend metus tincidunt. Suspendisse tellus sem, Praesent vestibulum urna vitae turpis iaculis vestibulum. Aliquam non nunc in mi posuere facilisis non et nibh. Etiam vitae neque massa, non ultricies quam. Praesent varius aliquet purus, laoreet placerat massa tincidunt sed.

Pedro Díaz se reincorporó parcialmente ayer y apunta a estar entre los citados para el encuentro que el Sporting disputa mañana en Los Cármenes ante el Granada. El centrocampista lleva una semana con molestias en el aductor derecho, dolencias que le impidieron jugar contra el Villarreal B. Abelardo no forzará su regreso, menos como titular, pero si se confirma su mejoría en el entrenamiento de hoy, llegará a tiempo para un encuentro nada fácil como es el que afronta el Sporting mañana. El Pitu va poco a poco recuperando efectivos tras la vuelta de Gragera y Cote.