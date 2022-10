Los Cármenes, duelo más allá del partido

1

La cita de esta noche en Los Cármenes tiene mucha miga: porque Abelardo regresa con el Sporting al campo donde protagonizó una de sus ruedas de prensa más sonadas, tras aquel penalti señalado a David Barral, que hizo estallar al vestuario, con distintas quejas, y al mismo técnico rojiblanco. "Me da mucha vergüenza recordar aquella jugada; ha pasado ya mucho tiempo... tuve un enfado y reaccioné así", recordó el entrenador del Sporting. Pero ese no es el único elemento que rodea el partido. Porque en el palco del estadio nazarí estarán dos gijoneses y antiguos sportinguistas: el director general, Alfredo García Amado, y el director deportivo, Nico Rodríguez.

"Vamos a un campo precioso y en el que están tanto Alfredo como Nico, dos personas que trabajaron para el Sporting. Es un estadio de Primera y esperamos hacer un gran partido", señaló el entrenador rojiblanco. García Amado estuvo casi dos décadas en Mareo, siendo durante muchos años un actor con mucha fuerza en la toma de decisiones del club rojiblanco, antes del traspaso de poderes de José Fernández a su hijo Javier. Mientras, el director deportivo gijonés coincidió (muy poco tiempo) con García Amado y, sobre todo, con Abelardo en el Sporting de los guajes. Precisamente, tras la salida de Amado, Javier Fernández apostó por no cubrir ese puesto de director general. En cierto modo, con la presencia de un director deportivo específico como Nico. No hubo ningún tipo de "feeling" entre Abelardo y Nico Rodríguez en cuestiones meramente deportivas, con diferentes maneras de ver el fútbol. Fueron momentos complicados de gestionar para Javier Fernández, el presidente, quien evitó tomar decisiones drásticas para no desestabilizar. También por la imposibilidad de fichar jugadores en ese primer verano por el durísimo castigo de Javier Tebas. Las tiranteces, siempre en torno al balón, fueron a más ante las dificultades para atar a los jugadores más importantes de aquella generación: Luis Hernández, Bernardo y, sobre todo, Jony saldrían por la puerta de atrás tras conseguir una permanencia sobre la bocina. El caso del extremo de Cangas del Narcea fue, de largo, el que más perjuicio causó a nivel interno y externo: nadie se puso de acuerdo en qué se hizo mal, en qué falló, mientras que el Sporting nunca se repuso de la pérdida de un extremo como Jony.