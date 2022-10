"El peor del partido ante el Granada he sido yo; soy el máximo responsable"

Inició la rueda de prensa resumiendo el resultado en "falta de contundencia" y acabó mostrándose autocrítico. Abelardo quiso dejar claro que "me siento el máximo responsable" de la severa goleada ante el Granada (5-0). "El peor del partido he sido yo", afirmó el Pitu sin querer hacer excesiva sangre. "Esperemos que sea todo un accidente y nos sirva para sacar conclusiones. La situación es buena, estamos con unos buenos puntos, sabemos el calendario que nos espera ahora. Tenemos un partido muy difícil el lunes y esta derrota hay que olvidarla", subrayó.

"Aparte de los cinco goles tampoco nos crearon muchas ocasiones"

"Hay que sacar conclusiones, pero pensar ya en el siguiente partido", comentó Abelardo para evitar más daños. "No hemos estado nada bien. Los jugadores son los primeros que lo saben. Hemos tenido errores individuales que nos han costado goles, pero aparte de los cinco goles tampoco nos han creado muchas y creo que nosotros hemos merecido meter algún gol", explicó.

"No creo que los jugadores queden muy señalados", continuó. "Hubo jugadores que no han tenido su día y otros que han estado bien. El resultado es contundente, pero es justo. Hemos sido muy endebles", agregó. En cuanto a la suplencia de Cali, justificó que "fue un poco porque llevaba semanas arrastrando molestias. Hay que ir dosificando. Hay muchos partidos. Es una semana dura". Por último, invitó a ver el vaso medio lleno. "A nadie le gusta un partido así. A corregir errores y que no se vuelva a repetir", sentenció.