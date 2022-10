Rivera: "Pedimos perdón a la afición"

"Pedimos perdón a la afición, no podemos hacer otra cosas". Christian Rivera puso voz al vestuario tras la dura derrota en Granada. "No podemos agachar la cabeza, porque hay que tenerla siempre bien alta, pero sí aprender e intentar que no se vuelva a repetir", aseguró el gijonés. "Ellos estuvieron muy acertados y nosotros no podemos jugar tan largos. Llegábamos un segundo tarde siempre ante un rival de mucha calidad. Otros no te hacen tanto daño, pero rivales como el Granada... Hay que estar más juntos y más intensos, sin dejar al rival tanto tiempo para que piense", señaló, por su parte, José Ángel. Una filosofía que aplica para recibir al Eibar. "Somos mayores para saber que esto no se puede repetir", concluyó.