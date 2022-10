La reunión de Abelardo con sus futbolistas y una conclusión: "Parece que ahora todo sea un desastre"

"Hay que olvidarnos del partido de Granada y pensar en el Eibar". Abelardo insiste en la necesidad de pasar página cuanto antes para dejar atrás la goleada recibida ante el Granada. El entrenador de Sporting desveló en la previa del encuentro ante los armeros que mantuvo una charla con sus futbolistas para "sacar conclusiones" nada más llegar a Gijón del encuentro anta los nazarís. "Hablé con ellos. Les dije mi visión sobre lo que teníamos de mejorar. No sólo en el partido del jueves, también en otros. Los jugadores están disgustados, tanto o más que yo. .Hay que olvidarlo. Tenemos un partido muy difícil ahora. Hay que limpiar la cabeza y dar otra imagen, evidentemente", subrayó.

Con gesto relajado y lejos de querer excederse en la crítica tras un palo tan duro como el de Los Cármenes. Abelardo invitó a contextualizarlo dentro de un inicio de temporada que está lejos de ser lo visto ante el Granada. "Hemos competido en muchos partidos, pero parece que ahora que todo sea un desastre. El equipo está en una posición cómoda clasificatoriamente. La categoría es muy difícil y hay que valorar mucho ganar cada partido, porque no es fácil. Hay que preparar cada partido a conciencia y pensar que también hay otro rival que también lo quiere hacer bien. Nosotros, salvo el partido del otro día, hemos competido en todos los partidos", argumentó.

El entrenador del Sporting evitó concretar qué aspectos debe mejorar el equipo respecto a la pasada jornada. "Hay que corregir las cosas que hemos hecho mal. El otro día el resultado fue demasiado abultado, pero no es excusa. Debemos corregir cosas que no se pueden repetir. Debemos mejorar en todos los aspectos", señaló.

El Pitu se deshizo en elogios con el rival que visitará este lunes El Molinón (21.00 horas). "El Eibar es un grandísimo equipo, con un modelo de juego de muchos años. Muy buen equipo y muy bien entrenado. En ataque lo hacen bien y muy práctico. Es un equipo perfilado como juega Garitano. Muy definido y con muy buenos jugadores", destacó. Se esperan rotaciones en el once rojiblanco, donde Abelardo no podrá contar con los lesionados Aitor y Nacho Méndez.

"Hay que esperar. Si todo surge normal algún cambio va a haber", apuntó Abelardo sobre las esperadas rotaciones. Por último, admitió que a él le gustaría un horario diferente al de los lunes, que lleva repitiéndose varias semanas en el caso de los rojiblancos. "Los horarios no los pongo yo, no dependen de mí, pero a mí me gustaría jugar de fin de semana en El Molinón. El lunes va a venir menos gente. Animo a que la gente venga igualmente, porque no es lo mismo ver un estadio con mucha gente, a no verlo con tanta", concluyó.