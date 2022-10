Abelardo cita a Gragera y Milo y tira de rotaciones para olvidar Granada

La vuelta a la convocatoria de Gragera y Milo son las principales novedad de la lista del Sporting para recibir esta noche al Eibar (El Molinón, 21.00 horas). Abelardo planea rotaciones en el once justificadas en el mal resultado en Granada y en el deseo de dosificar esfuerzos. Izquierdoz y José Ángel tienen muchas papeletas para volver a la titularidad y no serán los únicos cambios. La gran duda es conocer hasta qué punto el Pitu está dispuesto a ernovar el equipo que viene de recibir cinco goles en el Nuevo Los Cármenes. Las únicas bajas son las de los lesionados Aitor y Nacho Méndez. La convocatoria del Sporting es la integrada por Mariño, Cuéllar, Guille Rosas, Cote, Insua, Gragera, Pedro Díaz, Jony, Campuzano, Cristo, Bamba, Rivera, Zarfino, Otero, Jordan, Milo, Pol Valentín, Djuka, Izquierdoz, Queipo, Diego Sánchez y Nacho Martín. El Eibar, por su parte, tiene las bajas de Ríos Reina, Vadillo, Chema y Nolaskoain. En el once la duda es si será de la partida Leschuk o Jon Bautista.