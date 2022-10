Abelardo: "El equipo ha estado sobresaliente; hemos hecho el partido más completo"

"Lo importante era dar otra imagen después del partido de Granada". Cuatro días después del descalabro en Los Cármenes (5-0), Abelardo mostró su satisfacción por la respuesta dada por el Sporting frente al Eibar. "El equipo ha respondido a la perfección. Hemos hecho el partido más completo. Se lo he dicho a mis jugadores. Estoy muy orgulloso de la intensidad y la fuerza del equipo. Creo que el resultado ha sido corto, sin desmerecer al rival. Hemos estado sobresalientes", subrayó el entrenador rojiblanco.

"Esto es fútbol. El Granada perdió en Tenerife (esta jornada). Hay partidos que salen mal y otros, muy bien. No hay explicación. Hay que intentar repetir este partido", comentó el Pitu. "Hemos hecho una presión intensa, no hemos dejado circular al Eibar rápido a las bandas", enumeró como una clave. Lo hizo antes de ser preguntado por Cristo, autor del tanto de la tranquilidad. "Hablé con él antes del partido. Le dije que en Granada posiblemente me equivoqué (en dejarlo en el banquillo). Va de cara. Me cae bien. Parece que ha sido positivo", señaló. En cuanto a la sequía de Djuka, fue claro. "Meterá goles, seguro. Sigue generando, que para mí es lo importante. Ha hecho un partido bueno en lo defensivo, y en el ofensivo ha sido incómodo tanto para Berrocal como Arbilla", destacó. Por último, el Pitu celebró dejar la puerta a cero.

"El trabajo defensivo es de todos. No creo que hayamos dado un golpe en la mesa, hemos hecho solo un buen partido. Si hacemos partidos como éste será difícil que nos ganen", concluyó.