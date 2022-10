Las obras de la residencia de Mareo reordenarán cocina, comedor y dormitorios

La recuperación de la residencia de jugadores en Mareo es la prioridad de Orlegi de cara al inicio de las obras de reforma que el Sporting tiene previsto anunciar en los próximos días. Una ejecución cuyo desarrollo está proyectado en la planta superior a los vestuarios de las instalaciones rojiblancas. El cambio implicará la paulatina reordenación de la cocina, el comedor y los dormitorios que ocupan actualmente ese espacio, donde se pretende ejecutar una profunda renovación. El primer paso visible será el cierre de la pista de fútbol sala, con el traslado de todos los equipos de fútbol-sala al campo número 6. El cambio afectará temporalmente a unos 70 jugadores de la cantera.

La residencia, como paso más importante. Ése es el objetivo dentro de unas obras que implicarán, entre otros cambios, el nuevo uso de la pista de fútbol-sala –pasando a ser un espacio reservado para el primer equipo– además de la construcción de una nueva cancha con cubierta sobre los terrenos del campo de arena, novedades adelantadas por LA NUEVA ESPAÑA. El Grupo Orlegi trabaja en ir dando pasos en las próximas semanas en materia de infraestructuras para plasmar algunas de las ideas de trabajo que pretende desarrollar en el Sporting. En parte, con la mirada puesta en algunos de los aspectos que ya funcionan en sus otros dos clubes en México, Atlas y Santos Laguna.

Pepe Riestra, presidente de Atlas, está además estos días en Gijón participando en el día a día del club. Alejandro Irarragorri puso el acento en la cantera desde que tomó las riendas del Sporting. El presidente rojiblanco evitó hacer sangre sobre el hecho de que dos canteranos se fueran este verano al Villarreal. "No hay que echarle la culpa a esos clubes", repitió, asumiendo como un error propio el hecho de no presentar a estos niños y sus familias un modelo atractivo para su desarrollo. En la última junta de accionistas dejó un mensaje duro que sirvió para radiografiar cómo evalúa el actual estado de las categorías inferiores: "Si tuviera hoy un hijo, no lo metería aquí (en referencia a Mareo) por el tema formativo", sentenció. Revitalizar la base pasa, a ojos de Orlegi, por intentar poner a funcionar la residencia en las mejores condiciones posibles y en un margen de tiempo que podría implicar ya la próxima campaña.

Faltan detalles en cuanto a poder iniciar los trabajos en las instalaciones rojiblancas, entre ellos acabar de obtener los permisos municipales además de informar a todos los estamentos afectados. En todo caso, el lema de "infraestructura, estructura y procesos", repetido por Irarragorri como uno de los puntos básicos sobre los que se apoya la filosofía de Orlegi, va calando en Mareo. En cuanto a lo que afectará al área pensada para la residencia, el interior de ese espacio tendrá poco que ver con la que en su día habilitó el club y terminó cerrada por las deudas que iniciaron el proceso concursal en 2005.

Originariamente, ese espacio estaba dividido, principalmente, en dos alas. La situada con los ventanales con vistas a la pista de fútbol-sala era donde se ubicaban los alumnos de la antigua residencia de jugadores, que llegó a superar la decena. La otra era la destinada a los dormitorios del primer equipo, donde los jugadores descansaban los días de concentración en Mareo. Actualmente, algunas de las partes de la antigua residencia se han convertido en despacho para técnicos del Sporting, mientras que se respetan las áreas vinculadas al primer equipo. También hay zonas comunes como el comedor o la cocina, que continúan dando servicio al personal del club. Orlegi pone especial interés en cuidar detalles como el uso del comedor, totalmente informatizado en Santos para el estudio y cuidado de los hábitos alimenticios no sólo de los jugadores del primer equipo, también de los canteranos.

La posible despedida, ante el Lealtad

La actual pista de fútbol-sala de Mareo puede vivir este fin de semana su último partido oficial si los trámites para la aprobación de la Federación Asturiana de Fútbol para realizar el traslado al campo número 6 siguen los tiempos previstos. El último partido programado en la pista es el que enfrentará el sábado, a las 13.00 horas, al equipo prebenjamín del Sporting ante el Lealtad B. El encuentro podría poner punto y final a décadas de fútbol sobre un asfalto que vio crecer a centeneras de jugadores que dieron sus primeros pasos en el fútbol en las instalaciones rojiblancas. La Federación Asturiana tiene previsto aprobar en los próximos días el uso del campo 6, de hierba sintética, como solución temporal a las obras de la nueva cancha del Sporting. En principio, todo apunta a que la semana que viene será la primera en la que todos los equipos de sala pasen a jugar sobre las cuatro canchas habilitadas para ello.