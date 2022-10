Abelardo, sobre el proyecto de Orlegi con Mareo: "Es espectacular"

Abelardo Fernández avaló el proyecto que el Grupo Orlegi pretende realizar en la Escuela de Fútbol de Mareo. "Es espectacular".

Reforma de Mareo de Orlegi: Sé el proyecto, la semana que viene comienzan las obras. El proyecto es espectacular. La mejora en todas las instalaciones es muy buena. Va a haber unas obras que nos perjudicarán lo menos posible. Va a quedar todo muy bonito.

Sensaciones: Llegamos con buenas, pero cada partido es distinto. La derrota en Granada fue dura. El lunes se dio otro partido. No vamos a ser un gran partido ahora por haber ganado el lunes. Ese es el camino a seguir. Hay un rival que está haciendo las cosas muy bien. Sé, en carne propia lo que es jugar en "Mendi". Es como para nosotros jugar en El Molinón.

Pedro Díaz: No está en condiciones. Ya decidimos que no entrenara hoy con el grupo. Le ha molestado bastante en la zona y lo lógico es que no venga. Estas molestias ya las tuvo la temporada pasada. El tema del pubis es delicado. Arriesgar mañana es una tontería. Luego nos vienen tres partidos en seis días.

Vuelta a Vitoria: Es emotivo. Viví una etapa muy buena. Un club que me trató muy bien. La primera etapa fue muy emocionante. Cogí el equipo en una situación muy mala y salvamos al equipo. Luego hicimos la mejor primera vuelta de la historia del club. Mi relación con el presidente y el director deportivo es de amistad. Además me encontré con un grupo de jugadores espectacular. Y la afición es increíble. No olvidaré nunca la despedida que me dieron.

Lejos de El Molinón: Nos cuesta a todos. Da igual sacar los puntos fuera que en casa. Intentaremos conseguir otra victoria el sábado. Vienen dos salidas muy complicadas. El Alavés se parece más al Eibar que al Granada.

¿Cómo se gestiona una semana así tras ganar al Eibar?: El martes ya se había olvidado todo. Vimos un video de las cosas que hicimos bien y mal. Es el espejo que queremos pero hay que olvidarlo.

Delantero: Puede pasar, cualquier cosa pero Djuka estuvo muy bien, Hizo el partido más completo de toda la temporada. Me generan dudas, mañana tendremos un último entreno allí y a ver lo que decidimos.

Alavés Puede ser una de las claves. El Alavés es muy peligroso. La mayoría de los goles los mete en transiciones, como nosotros. Es vital no perder balones sencillos ante su presión. Nos van a tener mucho respeto por el último partido que hicimos ante el Eibar. Hay que salir a ese nivel porque nos van a superar. Tendremos opciones si salimos así.

Aitor: A ver si para la próxima semana puede hacer trabajo específico. Quizás para el Levante es un poco justo.

El vestuario: Me sale así gestionarlo. Tengo bastante comunicación y me sale natural con los jugadores. El entrenador ahora ha evolucionado mucho. Antes no hablaban tanto con los jugadores. Intento hablar con ellos y también en rueda de prensa y veo mucho como responden. A veces hay que hacer de psicólogo. A Jose (Gragera) lo valoro y lo quiero mucho. Creo que se había equivocado en algunas cosas y ha respondido. Mi tarea es sacar el máximo rendimiento.

Bamba: Intento comunicarme en mi inglés, que no es perfecto pero algo hablo. Cada vez va entendiendo más. En Granada, no quedo marcado él, quedamos marcados todos. Creo que puede ser un buen central. Cuando le saquen la quinta a Insua, jugará él o Pola. No es fácil venir de otro fútbol. Es un chico extraordinario. Nos ha ganado, es muy buen chaval.

Milo: Entiende perfectamente el idioma, sencillamente es que no lo veo. No voy a vender ninguna moto, es un tema de rendimiento y competencia. Estoy contento con su actitud, pero no estoy viendo un rendimiento adecuado en los entrenos para ponerle. Igual el sábado juega. Pero ahora de momento no lo he considerado oportuno.