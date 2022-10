“Solo haremos convenio con el Sporting si se cambia y no se funciona por amistades”

El presidente del Llano ha tomado la decisión drástica de salirse del convenio que tiene el Sporting con el fútbol base de Gijón. Marcelino Álvarez (Gijón, 66 años) explica a LA NUEVA ESPAÑA sus razones, habla de "amiguismos", de sentirse agraviados. También confirma el interés del Sporting en la joven promesa de Senegal Cheikh Tidiane, al que pretende el Villarreal, y más clubes de primer nivel de España. Marcelino cuenta cómo fue su encuentro con Orlegi en Mareo. Y deja caer que más clubes gijoneses tampoco están muy satisfechos con el convenio. La próxima semana, salvo cambio, habrá una reunión entre Orlegi y el fútbol base de Gijón. Los dueños del Sporting sopesan cambios.

–¿Cuándo toma el Llano la decisión de no formar parte del convenio con el Sporting?

–Al finalizar la temporada anterior. Nos sentimos agraviados con respecto a otros equipos. La junta directiva en pleno hemos decidido no continuar con el convenio. Mandamos una carta con fecha 1 de junio para que el 30 estuviéramos liberados. Hay constancia de las cartas.

–¿Hubo un encuentro?

–El 8 de octubre. Pero las cartas fueron en junio. La asociación me dijo en junio: "estos que han llegado son nuevos, dales un plazo". Les di hasta el 1 de agosto. Agosto, septiembre, y el 8 de octubre me llaman para vernos en un encuentro. Pero se vio que tenían casi más interés en el tema de Cheikh Tidiane que en el del Llano.

–¿Qué conclusión sacó?

–Que estamos libres de todo.

–¿Dónde se produce el encuentro con Orlegi?

–En Mareo.

–¿Quiénes estaban?

–Óscar (Garro), Gerardo y Fredi.

–¿A Fredi lo conocía?

–Claro que lo conocía, de La Braña. A Fredi lo metí yo en el Sporting a calzador. Lo quería el Oviedo. Vino Eugenio Prieto con un millón de pesetas a La Braña. Lo mandamos para el Sporting a él y a Álex.

–¿Quiénes fueron del Llano?

–Rabia Gaya y yo. Él también está en la asociación..

–¿Cómo fue la reunión?

–Los escuchamos. Les dijimos que en una semana tomaríamos una decisión. Explicamos que nos sentíamos agraviados, que el convenio estaba funcionando muy mal.

–¿Por qué?

–A ver… Del convenio sí incumplieron dos o tres cosas, pero son simples. Pero el tema de cesiones de jugadores... Eso es lo peor. En el convenio figura que se iban a ceder jugadores cadetes de primer año a los equipos que tuviéramos de primera cadete. No se cumplió. Y que habría cursos para los entrenadores en Mareo. Tampoco se cumplió. Ellos ahora quieren cambiar el convenio.

–¿Cuándo?

–Tienen una reunión. Creo que esta semana. El que propuso el último convenio fui yo. El que más ayudó a Murias (Manolo Sánchez) fui yo.

–¿Se cierran en banda a entrar en este?

–Tiene que ser mucho más favorable. Pero no que beneficie al Llano, sino que cambie la forma de trabajar y no se funcione por amistades. Había equipos que recibían la notificación de las bajas del Sporting con anterioridad al Llano. Por poner un ejemplo: estábamos reunidos con la asociación cuando nos llaman del Sporting: "Tenemos a un jugador que es baja". Preguntamos quién era. Nos dieron su número. Llamamos delante de la asociación a ese jugador y nos dijo: "Pero si yo hace quince días ya estoy en el Roces firmado". Casos como ese, muchos. Da la sensación que tengo algo contra el Roces. Qué va. Al revés. Lo que no puede ser es que cuando empezó la liga sobraban cinco jugadores y todos fueron al Roces. Trataron de subir a un equipo del Roces y que el B no bajase. Consiguieron un objetivo, el otro no. Lo que no se dan cuenta es que por favorecer al Roces perjudican al Llano. Estamos todos en la misma competición. Cuando jugamos en Roces estaban tres jugadores del Sporting. Nos ganaron 2-0. Al final, nos salvamos igual. Pero por los pelos, por un punto.

–¿En qué categoría?

–Primera juvenil. Y pensé: "¿y si bajamos, a quién reclamo?" Todo funciona a base de amiguismos.

–¿Quién? ¿El convenio?

–Mareo.

–¿Cuándo?

–Antes. Ahora no sé como funcionan. Nosotros pedimos más seriedad en el convenio.

–¿Qué les dijo Orlegi?

–Que iban a cambiarlo todo. Hablaron de eso y de Cheikh. La gente está muy confundida con Cheikh. Va a ir donde quiera el padre, no el Llano. A nosotros nos corresponde un dinero por Pola (Jordi). Me insinuaron que, si no firmamos el convenio, no cobrábamos. En vez de ayudar… Por jugar diez partidos con el B creo que nos corresponden seis mil euros. Creemos en cualquier caso que van a pagar. Tampoco han cobrado el resto de clubes aún. Otra cosa que no estoy de acuerdo es en la cantidad que se reparte a la asociación. Si no hay ningún jugador, se reparten doce mil quinientos euros entre veintiséis equipos.

–¿Cómo está el caso Cheikh?

–Lo que no sabe la gente es que este año ni puede firmar por el Sporting, ni puede firmar por el Villarreal, ni puede… Es menor de edad. Y a los menores de edad la FIFA les prohíbe fichar por clubes profesionales. Esa cláusula existe. El Villarreal pidió papeles a la FIFA para arreglarlo. Él estuvo allí conociendo las instalaciones. Le hicieron una propuesta económica.

–¿Le sorprende el interés de tantos clubes?

–No. En todos los años que llevo en el fútbol, es el mayor talento que vi. Con su edad, claro.

–¿Se reunió el Villareal con ustedes cuando su filial jugó en El Molinón?

–Sí.

–¿Qué hablaron?

–Finalmente, no vamos a hacer un convenio con ellos. Sí estamos dispuestos a colaborar, pero también con el Sporting.

–¿Tiene constancia que más clubes sopesen salirse del convenio con el Sporting?

–Sí. A ver... tengo constancia de que no están de acuerdo con el convenio, pero no puedo decir nombres ni nada. Que, si la cosa no cambia, alguno igual se sale.