Pedro Díaz es la gran ausencia de la convocatoria del Sporting de Gijón con vistas al partido que el equipo de Abelardo disputa el sábado en Vitoria contra el Deportivo Alavés. El centrocampista no ha conseguido recuperarse de sus molestias en el pubis, dolores que lleva meses sufriendo. Así lo confirmó el Pitu en sala de prensa de El Molinón. "No está en condiciones. Ya decidimos que no entrenara hoy con el grupo", explicó. Abelardo ha citado a Nacho Martín y cuenta con Gragera, Rivera y Gio Zarfino. "Le ha molestado bastante en la zona y lo lógico es que no venga. Estas molestias ya las tuvo la temporada pasada. El tema del pubis es delicado. Arriesgar mañana es una tontería. Luego nos vienen tres partidos en seis días", añadió.

La convocatoria del Sporting de Gijón: Mariño, Cuéllar, Pol Valentín, Bamba, Rosas, Insua, Cali, Cote, Diego, Nacho Martín, Gragera, Rivera, Zarfino, Cristo, Djuka, Milo, Campuzano, Otero, Queipo y Jony