Abelardo Fernández, entrenador del Sporting de Gijón, se mostró satisfecho tras empatar en Mendizorroza ante el Alavés. "Me voy contento, hemos jugado muy bien".

Balance

Hemos tenido esas dos acciones a balón parado: la de José y Gio, que pudieron cambiar el signo del partido. El partido estaba para eso. Me marcho muy contento. Hemos jugado muy bien. Contra un rival que conozco, en un campo complicado. Deseo lo mejor al Alavés

¿Cómo valora el empate?

Me voy contento. Hemos seguido con ese partido que hicimos en Eibar. El Sporting ha hecho argumentos para ganar. Hemos leído bien el partido. Los dos equipos buscamos esas transiciones. Ha sido un partido bastante controlado por nosotros, hemos tenido personalidad. Al final hemos tenido la duda: en cualquier jugada te pueden marcar un gol

Sentimiento

Son dos clubes que quiero. El Sporting es mi casa y al Alavés lo quiero muchísimo

Estilos

Los dos equipos queríamos transitar. No queríamos perder balones por dentro. Sabemos como es el Alavés: con Ekain, Rioja.... ellos roban y sacan rápido por fuera… Los ataques eran de bastantes pases y sin mucha profundidad..

Ocasión de Gragera

No la vi. Estaba sentado. No sabía si pegó en el palo o la paró “Sive”. Una pena.

Reencuentro con el Alavés

Ha sido muy emotivo. Quiero mucho a este club. El Sporting es otra cosa: soy de Gijón y es mi casa. Me ha dado mucho el Deportivo Alavés. Con Alfonso y Sergio mi relación es de amistad. Me encontré con un grupo que me hizo disfrutar mucho.

Baja de Insua por amarillas para Levante

Ya veremos qué pasa.

Igualdad en Liga

No me sorprende la igualdad. De Primera a Segunda hay un salto cualitativo. Cualquier equipo puede ganar a cualquiera.