En el corazón de Miluca

Confiesa Miguel Ángel Alonso Muñiz, "Miluca", un histórico jugador rojiblanco, que hace años que no ver un partido completo del Sporting, "lo sigo, pero no lo veo", admite. "Es que me pongo muy nervioso...", se explica después. "De hecho llevo mucho sin ir a El Molinón. Muchísimo. Aguanto poco. No sé. Puede que quince minutos. Luego me tengo que ir. Y la edad... Ya no estoy para bromas", dice con una sonrisa. "¿Por la tele? No. Tampoco. Me pasa lo mismo...".

Hoy puede llevarse una doble alegría, porque uno de los defensas más importantes en la historia del club (defendió la elástica rojiblanca de 1962 a 1974) sopla las velas de su ochenta cumpleaños. Y espera que su Sporting celebre un triunfo en Vitoria. Alonso "Miluca" abre a LA NUEVA ESPAÑA las puertas de la sidrería La Tonada, sede de su peña –con representación esta tarde entre la Mareona, en Vitoria–. Ochenta años, confiesa, de sportinguismo: de alegrías y sufrimientos, de "muchas emociones". Épocas, cuenta, de todo tipo. Momentos buenos, dice, malos, y muy malos. Pero siempre fiel al Sporting. "¿Si el Sporting me ha quitado más de lo que me ha dado en todo este tiempo? No. No creo. He vivido mucho... Todavía me acuerdo de todo lo que vivido, aunque ha pasado muchísimo tiempo. Y mira que ha cambiado el fútbol. Pero a veces me acuerdo cuando estaba yo ahí... ¡Cuántas emociones! No. Seguro que no. El Sporting me ha dado mucho, muchísimo más de lo que me ha quitado: incluido un ascenso que nunca olvidaré, después de dos promociones", confiesa entre la nostalgia y la felicidad que otorgan sus recuerdos. La Tonada, de hecho, es todo un homenaje a su memoria: fotos, cuadros, camisetas… Un museo de Miluca. En realidad, de todo el sportinguismo. Muestra cada rincón con orgullo. Exquisitamente educado, y prudente, muy prudente, explica Alonso Miluca que hay algo que ni siquiera los nervios le podrá arrebatar: la ilusión de "volver a ver" un ascenso, y al Sporting en Primera División. Más ahora con su Abelardo, al que adora. "¿Ascenso en mi ochenta aniversario? Bueno.. Pues imagínate la ilusión que me haría. Creo que no habría mejor regalo que volver a vivir un ascenso del Sporting. Sería lo más. Una doble alegría", sentencia Miluca desde el corazón.