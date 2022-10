Orlegi contacta con el escultor de la estatua de Quini para recuperar el proyecto

Orlegi Sports inició en las últimas horas los contactos con Carlos García, el artista multidisciplinar gijonés que se ha encargado de hacer la estatua para homenajear a Quini, que lleva semanas terminada, para hacerle ver que el grupo está dispuesto a colaborar y explorar otras vías para sufragar el proyecto. La campaña de financiación popular no ha cumplido con las expectativas depositadas por el equipo de trabajo, que ha dedicado muchos esfuerzos para promover la causa durante muchos meses, sin encontrar el respaldo social anhelado.

La financiación social se cerró con algo más de 4.000 euros recaudados, en torno a un 3%

De hecho, solo se ha abonado en torno a un 3% de los 115.600 euros que costaría el proyecto. Es decir: se recaudaron un total 4.225 euros, cifras que están lejísimos de alcanzar los parámetros mínimos estimados por la comisión. Si se confirma, como parece, que la financiación popular no sale adelante, ese dinero no sería invertido al proyecto. "Estoy deseando que vea la luz", confesó Carlos García a LA NUEVA ESPAÑA hace un mes, cuando trasladó la obra finalizada a un taller de fundición. El horizonte podría despejarse ahora a la espera de los nuevos acontecimientos. Germán Argüelles, director de la Fundación del Sporting, ha sido el encargado de trasladar al autor de la escultura la intención de la propiedad mexicana de no dar la espalda a uno de los homenajes más importantes pensados para el entorno de El Molinón y que rendirá tributo a la mayor leyenda de la historia del Sporting. Orlegi, de hecho, mantendrá nuevos contactos con García para intentar buscar soluciones a esta complicadísima situación.

"He trabajado unas 12 horas al día. Por eso se ha conseguido hacer este trabajo para la fecha que me había comprometido cuando me lo encargaron. Y, claro, también he hecho un estudio previo para preparar la estatua. Me ha llevado un sacrificio de muchísimas horas y de estar separado de mi familia. He perdido dos meses del tiempo de mi hija, que tiene nueve, para poder llegar en plazo... La obra está lista, explicaba el artista gijonés, que trabajó horas extras para cumplir con los plazos planteados y vio después como el proyecto se había congelado ante los problemas para ser financiado. La intención era que el proyecto se estrenase el 23 de septiembre, coincidiendo con el 73 cumpleaños de la leyenda del gol. Algo que ha sido imposible de conseguir. Orlegi estudia opciones, con prudencia. Sobre la mesa, hacer un esfuerzo. La estatua de Quini es a ojos de Orlegi un homenaje importante e interesante para embellecer el entorno del estadio y encaja en sus intenciones de futuro con El Molinón. La ubicación inicialmente prevista para la estatua, que estaría situada a la altura de la puerta 16, no colisionaría con otras ideas planteadas por la propiedad mexicana para el proyecto El Molinón 2030.