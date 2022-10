Orlegi cubre 1,7 millones de los fichajes de Aitor, Villalba y Manu

Al cierre del ejercicio 2021, con fecha 30 de junio, al Sporting le restaban por pagar 1,7 millones, en lo que en las cuentas rojiblancas se denomina como "deudas con entidades deportivas" por el fichaje de tres jugadores: Manu García, Aitor García y Fran Villalba, tal y como se desprende del informe de gestión del club, avanzado en exclusiva ayer por LA NUEVA ESPAÑA. De este trío de futbolistas solo Aitor sigue en el club –acaba contrato en junio y aún no tiene oferta de renovación–, mientras que Villalba se encuentra cedido en el Málaga tras una salida abrupta en verano por su absoluta falta de implicación con el proyecto. No se trata de una deuda como tal asumida por Orlegi Sports de la anterior propiedad, sino de las fórmulas de pago en los fichajes, que se han fraccionado, como suele ser habitual.

¿Cómo hay que pagar? y ¿cuánto corresponde a cada uno de estos fichajes? El Grupo Orlegi tiene que pagar este ejercicio 2022-2023 (puede incluso haberlo desembolsado ya) un millón de euros por el fichaje de Manu García al Manchester City en 2019; 250.000 más por el de Aitor al Cádiz; y 250.000 de los 500.000 que debe de Fran Villalba al Birmingham City, al que se alertó de que se abonaría la cláusula de escape del valenciano el pasado mercado de invierno. Los otros 250.000 se abonará en la campaña 2023-2024. Los 4 millones que costó Manu, traspasado al Aris este verano, se vienen pagando en plazos: un millón cada ejercicio. Lo mismo sucede con el de Aitor (250.000 euros por ejercicio), siendo este el último en el que hay que pagar. Las cuentas del último ejercicio, que arrojaron unas pérdidas de 6,5 millones, como avanzó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, recoge esta partida como una de las deudas pendientes de pago. Hay otras.

La más importante, lógicamente, es por la operación conocida como "Plan Impulso" con CVC (Capital Partners). También el importe a devolver en dos operaciones hechas con Right y Media Funding Ltd (formalizadas en el mes de noviembre de 2020 y septiembre de 2021, bajo un interés del 4,75%) para tratar de paliar en el corto plazo los efectos fatales del covid en las arcas del club, que siguen dejando secuelas en este último ejercicio, como en la merma de los ingresos por abonados (2 millones). Esas operaciones se formalizaron en un plazo de 5 y 3,5 años. Estos acuerdos, sobre todo el de CVC, explican el incremento de la deuda a largo plazo (17,5 millones de CVC y el fondo económico). A 30 de junio, el Sporting recibió algo más de 12 de los 28 millones que le corresponden de CVC. Pero no es un dinero a "devolver", sino a descontar de los ingresos de LaLiga. De hecho, un 10% del total en los próximos 40 años, luego, no es una deuda descontrolada.