Mariño: "No somos candidatos a nada, pero tenemos buen equipo y habrá que pelear"

"Este año hay cuatro o cinco plantillas muy buenas: Levante, Alavés, Granada, Eibar y Las Palmas. Son los claros candidatos". Diego Mariño cree que el Sporting tiene que trabajar mucho para poder competir a final de temporada por el premio del ascenso ante rivales como el que visitarán el lunes en el Ciudad de Valencia. "No somos candidatos a nada, pero tenemos buen equipo, tenemos que pelear. Tenemos que compeitr, trabajar mucho, ser intensos, y a partir de ahí, podemos tener la opción de ganar. Si los once no estamos concentrados, intensos, nos puede ganar cualquiera", subraya el meta rojiblanco.

"No queremos ir de tapados, queremos ser realistas", explica Diego Mariño durante una entrevista concedida al programa de radio "Sin Tregua", especializado en información del Levante. El lunes regresa por primera vez al Ciudad de Valencia tras su salida, hace seis años, del conjunto levantinista. "Nosotros no tenemos la calidad del Levante. No tenemos ningún jugador que coja la pelotita, se vaya de dos y resuelva el partido. Si estamos así (intensos y competitivos), podemos estar cerca de pelear el play-off", concluye Diego sobre la fórmula para pelear el regreso a Primera.