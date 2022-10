La revancha de Bamba y llamada a la esperanza desde la enfermería del Sporting

Con un ojo puesto en Valencia y el otro en la enfermería, el Sporting prepara su visita al Levante (lunes, 21.00 horas, Ciudad de Valencia) con las dudas de cómo definirá Abelardo el once titular. En el capítulo de lesionados hay alguna buena noticia. Al menos, movimientos esperanzadores. Gragera y Aitor García se probaron durante la mañana de ayer bajo la supervisión del fisioterapeuta César Castaño. Los que se mantuvieron al margen, realizando trabajo de gimnasio, fueron Pedro Díaz y Pol Valentín. En el verde, varios jugadores del filial y un Axel Bamba intenso en busca de su particular revancha. La baja por sanción de Insua le abre la puerta a reivindicarse tras el accidentado debut como titular en Granada.

"No nos paramos, no nos paramos, ¡seguimos!". Abelardo apretó, como suele ser habitual, a sus jugadores durante una intensa sesión en Mareo abierta al público. El entrenador rojiblanco no pudo recuperar a ninguno de los futbolistas que iniciaron la semana en la enfermería, lo que deja en el aire cómo configurará el centro del campo y la defensa. A la espera de que llegue a tiempo, al menos, Gragera, Bamba parte con muchas opciones de volver a formar de inicio. Él fue uno de los señalados, entre muchos, durante la derrota en Los Cármenes.

El Levante también tiene dudas en defensa. Es baja segura el lateral Sarachi y seria duda Mustafi, que está en pleno proceso de recuperación junto al centrocampista Campaña. El que tampoco estará ante el Sporting será el extremo Musonda.

El Sporting tendrá que plantar cara a un rival que llega en plena racha de resultados positivos. El Levante encadena tres victorias y vivirá ante los rojiblancos el estreno en casa de su nuevo entrenador, Javi Calleja. El técnico debutó la pasada jornada, con triunfo en la visita al Ibiza. Dio continuidad a las dos victorias protagonizadas desde el banquillo por el exrojiblanco Felipe Miñambres. El astorgano, director deportivo del conjunto granota, asumió la dirección del equipo de forma interina tras la destitución de Nafti. El lunes se reencontrará en el palco del Ciudad de Valencia con Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales del Sporting y su excompañero en el Sporting.