Cristo: "Necesito estabilidad y quiero convencer al Sporting para que me compre"

Mucho de la vida de Cristo González Pérez (Santa Cruz de Tenerife, 24 de octubre de 1997) está dibujado en su piel. Se hizo su primer tatuaje a los "15 o 16 años". Fue el nombre de su madre, María, la misma que "sacó adelante tres hijos gracias a echar horas en tres trabajos diferentes". Ahora "no tengo hueco" en el torso y los brazos, aunque aspira a encontrar sitio "si logro el ascenso con el Sporting. Sería el tercero en mi carrera, hay que pensar algo especial". El delantero rojiblanco recibe a LA NUEVA ESPAÑA en Mareo para hablar desde sus inicios en Añaza hasta la actual búsqueda de una estabilidad que le permita echar raíces en Gijón.

–Hábleme de Añaza.

–Es un barrio de gente humilde en Santa Cruz de Tenerife. Allí crecí junto a mis tres hermanos (Jonay, el mayor, le saca 12 años y Desirée, la mediana, 10). Al principio no me gustaba el fútbol. Probé en un equipo, el Laurel, a los 5 años o así, pero lo dejé. Jonay jugaba en las categorías inferiores del Tenerife, y de verle a él me acabó gustando. Dos años después todo cambió.

–Cuente.

–Probé en el Tablero, un equipo que estaba cerca de mi casa. De ahí pasé al Laurel y luego me fichó el Tenerife. Por entonces era alevín. En mi barrio jugué mucho a fútbol. Teníamos dos polideportivos cerca, pero nos inventábamos juegos aprovechando los espacios que había entre los edificios. En uno tenías que jugar a un toque, en otro el espacio daba para echar un dos para dos… Respiraba fútbol todo el día. En mi juego hay mucho de eso, de calle.

–¿Siempre fue delantero?

–En el Tenerife empecé jugando una parte de central y la otra, de delantero. De hecho, a la selección canaria fui de central. Es sorprendente ¡eh! (sonríe). No lo hacía mal. A partir de cadete ya me situaron de mediapunta o delantero.

–Y a los 16 años, debut en el primer equipo.

–Fue todo muy rápido. No pasé ni por el División de Honor ni por Tercera o Segunda B. Un delantero del B se había lesionado en pretemporada, yo venía de hacer gol en un partido juvenil contra el Madrid, y me dijeron que subiera. De repente estaba jugando en el Heliodoro.

–Le sube Cervera, ahora entrenador del eterno rival.

–Le debo mucho a él y a Roberto Perera, su segundo. Siempre le gustó mi fútbol y confió en mí, aunque era muy jovencito.

–¿Le escribió por su fichaje por el Oviedo?

–Sí. Tengo una muy buena relación con él. Le deseo siempre lo mejor.

–Se destapa usted en el Heliodoro y entonces, el Madrid.

–Me llegaron ofertas de todos los filiales: Villarreal, Barcelona, Sevilla y el Madrid. Decidí el Madrid, me parecía la mejor opción. No me salió mal.

–Debuta en el primer equipo con Solari.

–Me tuvo en el filial y el primer equipo necesitaba de esa posición cuando él subió. Llevo tatuado ese momento. Me dio la oportunidad de debutar en el mejor club del mundo.

–Le comparaban con Benzema.

–Quizá por la forma de jugar que tenemos, salvando obviamente las diferencias. Somos delanteros, pero no ese tipo "killer" de área. Somos jugadores más modernos, que nos gusta asociarnos. Él y todos los jugadores del primer equipo me trataron con cariño.

–¿Por qué irse a Udinese?

–Tenía propuestas del Espanyol y del Leganés. El Udinese apostó fuerte (pagó cerca de 2 millones de euros). Luego esa apuesta no se vio por circunstancias. Unos años por el club, y otros porque yo prefería salir.

–Encadenó cesiones a Huesca, Mirandés y Valladolid.

–Logré el ascenso en Huesca, voy seis meses a Miranda y luego vuelvo a subir en Valladolid. No elijo mal.

–El Sporting ya le quiso la temporada anterior.

–El verano pasado estuvo todo cerca. El Sporting me quiso en propiedad. La oferta estuvo sobre la mesa. No me interesaba una compra en ese momento, pero tenía decidido venir al Sporting. Al final apareció el Valladolid con unas condiciones diferentes, en forma de cesión. Opté por eso. Este verano tuve muchas propuestas más. Pero una vez salió la del Sporting, se arregló en dos días.

–¿Por qué ahora?

–Porque el proyecto era distinto y las conversaciones, diferentes. Me llamó primero Gerardo (García, director deportivo) y luego Abelardo. Nos entendimos. Compartimos ideas.

–Le queda un año más de contrato con el Udinese ¿Qué idea de futuro tiene?

–Mi carrera necesita estabilidad, estar en un sitio. Eso quiero conseguir y convencer al Sporting de que me compre en propiedad, de que ejerza la opción que tiene. Este proyecto es increíble.

–¿Es realista pensar en subir esta temporada?

–Sí. ¿Por qué no? Hay que tener fe. El equipo está muy hecho para lo que es Segunda: competir, pelear… A resultados no estamos tan bien para lo que creo que somos como equipo, pero estamos en ello. Esta semana es importante. Son nueve puntos. Puedes dar un salto grande en poco tiempo. Es el momento de dar un paso de esa dimensión.

–Abelardo desveló que habló con usted antes del partido ante el Granada y que posiblemente se equivocó con su suplencia.

–Hablé varias veces con el míster, no hemos tenido solo una conversación. Le he dicho que soy una persona clara, sincera, y más con la gente que respeto. Él está entre esas personas. Intento ser claro y profesional para darle mi punto de vista, que él lo entienda. Agradezco que valore que sea así. La mayoría de problemas que he tenido en mi vida es porque no sé ser falso, no sé actuar. Voy de cara.

–Suma los mismos goles que Djuka en casi la mitad de minutos. ¿Ha merecido más titularidades?

–El míster es el que decide. A mí me toca convencerlo para que cada vez me saque menos del once. Más que una competencia entre Djuka y yo, creo que podemos jugar juntos. Nos compenetramos bien. Seguro que acabaremos haciendo muchos goles los dos.

–¿En qué compañero se ha apoyado más?

–En este equipo cada día puedes estar con un grupo diferente. Ascendí en Huesca con Pablo (Insua) y paso mucho tiempo con Jordan porque es mi compañero de habitación. El grupo, en general, es magnífico.

–Hábleme de los tatuajes ¿Cuántos tiene?

–He perdido la cuenta. Unos tienen significado y otros me los he hecho junto a personas que ya le dan un sentido fuerte.

–Explíqueme.

–El pecho es un poco estilo libre, vi tatuajes y me los coloqué. En el brazo izquierdo me he hecho cosas más de fútbol y religión. Llevo la imagen de mi debut con el 27 en el Madrid, junto a la palabra fe, y a la Virgen de la Candelaria.

–¿Es muy creyente?

–Mucho. Mi familia es así. Somos de agradecer, sobre todo a la Virgen de la Candelaria, nuestra patrona. Le pido a mi madre que le lleve doce rosas, por mi dorsal, cada cierto tiempo. Antes o después de un partido.

–¿Y la espalda?

–Es el más grande que tengo. Vi la foto de un niño en una guerra. No sabía concretarle cuál. Se le veía tras una alambrada, con los ojos llorosos. Representaba mucho el clasismo, el racismo y los abusos, cosas con las que yo estoy totalmente en contra.

–¿Vivió episodios como esos?

–No sobre mí, pero sí vi en mi entorno mucho "bullying", sobre todo racismo y también ese clasismo de "yo tengo y tú no tienes". No soy de odiar nada, pero sí odio todo eso. Trato de defender ante ese tipo de injusticias siempre que puedo.

–Le queda por explicar el brazo derecho.

–Está dedicado a mi familia. Llevo una imagen de mi hermano Jonay, él también lleva una mía, a mi hermana y una imagen de cuanto yo tenía ocho años, junto a mi madre. Ella es todo para nosotros. Fue madre soltera. Hoy la gente se queja por cualquier tontería. Ella encadenó tres trabajos para sacarnos adelante. Es un ejemplo. Me da fuerza.

–También lleva por ahí a su perro.

–Sí, me lo tatué. Se llama "Brownie". Es un bulldog francés. Tiene hasta la camiseta del Sporting. Va a todos lados conmigo. Es como un hijo. Pero en Tenerife tengo más perros. Seis. Y otros seis gatos. Soy muy animalista.

–¿Ha probado la fabada y la sidra?

–La fabada, sí. La sidra, no estoy seguro de si la probé nada más llegar. La adaptación ha sido fácil. Venía de pasar frío en Huesca, Miranda y Valladolid. Me ha sorprendido el clima.

–Envíe un mensaje a la afición.

–Les doy las gracias por el apoyo. Considero que puedo dar mucho de lo que he dado hasta el momento. Y lo voy a dar. Me han demostrado un cariño incondicional con poco. Vamos juntos a por más.

–¿Firma disputar el play-off?

–Firmo el ascenso directo. Las dos veces que lo hice fue así. Tengo mal recuerdo del play-off, porque me eliminó el Getafe en la final con el Tenerife. Ahora, que si jugamos la promoción, iremos con todo y subiremos a Primera, seguro.