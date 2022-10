El sintético convence en Mareo: "Es mejor para los niños"

"Se les nota más motivados". La frase se repite entre padres y familiares de los niños que este fin de semana están viviendo la primera jornada en la que el asfalto de la pista de fútbol-sala de Mareo, ya cerrada, se ha cambiado por el césped artificial del campo 6 para los equipos benjamines y prebenjamines. "Es mejor para ellos", reconoce la práctica mayoría. Tanto del bando local, representado ayer por tres de los equipos de la Escuela de Fútbol de Mareo, como de los visitantes, que tuvieron al Marino de Luanco, el Manuel Rubio y el Hispano entre sus protagonistas. Con todo, hubo alguna crítica: "La competición será diferente a partir de ahora porque esto no tiene nada que ver con jugar en pista".

"Lo ideal es que críos de esta edad jugaran siempre en hierba sintética", afirma Franco Nazarala. Su hijo juega en el Manuel Rubio y aplaude que el Sporting haya optado por esta solución temporal por las obras proyectadas para la nueva pista. "No hay duda de que ellos están mucho mejor con este tipo de superficies", añade, a su lado, Ariel Córdoba, también familiar de un niño del Manuel Rubio. "A nivel físico, es mucho menos lesivo para las articulaciones", apunta Beatriz Fernández, madre de un pequeño de la Escuela. Ella también cree que ha llegado el momento de "replantear que en Asturias se pase definitivamente al fútbol-7 en este tipo de edades y se abandone el asfalto".

"Vienen con una ilusión tremenda y es bueno para su formación", opina Celestino Pizarro, cuyo nieto defiende la camiseta del prebenjamín del Marino. "A mí me parece una atrocidad porque antes de cerrar una pista tenían que haber construido la nueva primero. No tiene sentido", critica Miguel Bastián, aficionado rojiblanco. "A mí no me gusta. Hubo que comprar botas nuevas y cuando toque jugar fuera será todo diferente otra vez. También le digo, el guaje, encantao", concluye Pedro Riesco.