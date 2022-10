Abelardo Fernández, entrenador del Sporting, lamentó ayer la derrota de los rojiblancos en el Ciutat de Valencia (1-0) ante el Levante. "Lo justo habría sido el empate", dijo el técnico rojiblanco.

Análisis del encuentro

Sabia que el Levante subiría el nivel. No hemos tenido suerte,. Hemos tenido alguna ocasión para ponernos por delante. Lo justo habría sido el empate. Este es el camino: compromiso, solidaridad... hemos hecho un partido muy bueno. Estábamos haciendo un buen partido. El Levante no estaba cómodo. Estábamos dominando el partido. Ha sido un infortunio lo de Cali. Gragera era un cambio para el pivote. Tuve que meter a Jordi (Pola). Me quedaba Nacho (Martín). No estaba previsto que los cambios fueran los centrales; la idea era meter gente fresca arriba.

Lesiones

Cali tiene un golpe en la cadera muy fuerte. Conociendo para que no pudiese seguir... Le dolía mucho. Lo de Gragera creo que es en el cuádriceps

¿Qué se dice al vestuario?

Les he felicitado. El fútbol son resultados. No me marchó contento porque perdimos pero sí orgulloso de mis jugadores; jugando así vamos a ganar partidos

Cristo y Campuzano

Han estado bien los dos. A nivel defensivo han hecho una presión buena tapando ese pase a Pepelu e Iborra. En ataque nos han dado. Campuzano ha jugado porque se lo ha ganado. Ha aguantado hasta el 60, es normal...

Cali

Esperemos recuperarlo. Vuelve Pablo. Está Axel, Pola. Con 10 no vamos a jugar. Si tengo que jugar yo, jugaré yo y me haré la ficha. Es mentira (risas)

Gol

No lo he visto. No puedo valorar. En el banquillo no se ve.