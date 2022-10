De Luis y Belar, a Queipo: las más de tres décadas del Xeitosa nutriendo de jugadores al Sporting

Un 3 de septiembre de 1989, Abelardo debutaba con el Sporting iniciando una carrera que ya es historia en el club gijonés. Poco después lo hacía Luis Enrique, otro de los nombres propios del balompié nacional durante las últimas décadas, además de actual seleccionador. Los dos fueron los primeros en ejercer de altavoces del trabajo realizado por el Xeitosa en el colegio San Miguel. El último en unirse a una extensa nómina de críos que terminaron vistiendo de rojiblanco es Dani Queipo. El club hará oficial en los próximos días su renovación tras su fulgurante irrupción de la mano del Pitu. Nadie conoce mejor el talento curtido por Brito.

En días en los que la desaparición del Xeitosa ha dejado huérfanas las canchas del fútbol benjamín y prebenjamín asturiano, cuyas competiciones acaban de iniciarse, Queipo mantiene con vida al club gijonés. El de La Fresneda, descubierto por Brito (alma máter del Xeitosa) en el Atlético Lugones, pone de manifiesto cómo este club ha sido uno de los mejores lugares para que los futbolistas criados en Mareo dieran sus primeros pasos.

"¿Y si Queipo no hubiera jugado en el Xeitosa? ¿Estaría ahora jugando en el Sporting o en el Oviedo?", deja caer Brito. La proximidad geográfica del conjunto azul en relación al domicilio y primer equipo de aquel niño menudo y tremendamente habilidoso, no impidió que fuera Gijón donde terminara de desarrollarse. Un punto de inflexión marcado, ciertamente, por el Xeitosa, donde solo estuvo un año, en la temporada 2011-12. Todo lo que vino después tuvo color rojiblanco. Es por ello que Brito insiste en el detalle de cara al futuro. Más allá de nombres propios de clubes, insiste en el concepto de relación entre los clubes modestos de la ciudad de Gijón y el Sporting. Él, que mantiene una intensa relación con Luis y Belar, como él llama a Luis Enrique y Abelardo, no oculta el orgullo de que chavales como Queipo sigan reivindicando cómo todo puede funcionar de la mano.

Brito hace hincapié en la necesidad de que el club rojiblanco revise las actuales condiciones del convenio con la Asociación de Fútbol Base de Gijón, con vigencia hasta 2024. Orlegi tiene en su agenda una reunión con esta asociación, para la que aún no existe fecha asignada. "El primer acuerdo que se firmó conforme al convenio que conocemos ahora me tuvo de inicio como representante de la Asociación", apunta Brito. Era 2015, y aquello acabó con firma, pero con el gijonés mostrando a Manuel Sánchez Murias, el entonces director de las categorías inferiores rojiblancos, que "yo no estaba conforme con las condiciones. Creo que fui el único en votar en contra".

En el debate, al menos al que Brito le gustaría llegar, está el de un reparto diferente y, principalmente, un criterio deportivo distinto. "No puede ser que el Sporting gane 16-0 en la base. Hay que volver a aquellos torneos de Barrios en los que sus equipos sufrían ante rivales como el Veriña, La Braña, el Estudiantes o la Inmaculada".