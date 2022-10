"Si quieres crecer en el fútbol base debes modernizarte"

Ha iniciado un nuevo proyecto deportivo esta temporada y acaba de estrenar faceta en la política local. David Nicieza Valle (Gijón, 24-11-1986) debuta esta campaña como director deportivo del Gijón Industrial, club que controla en torno a 400 jugadores de la ciudad -entre sus propios equipos y los vinculados a través del Fabril-. Socio de una empresa deportiva dedicada a la promoción de deportistas asturianos para cursar estudios en Estados Unidos, es una de las caras nuevas de la lista de Jesús Martínez Salvador para presidir Foro Gijón. En días en los que el fútbol base debate sobre el convenio con el Sporting, "Davo" lo tiene claro: "Nosotros queremos estar más cerca de ellos que nunca. Porque lo dice nuestra historia y porque es la forma de ganar todos".

–¿Por qué el Gijón Industrial?

–Me llegó la propuesta de Diego (Junquera, presidente), al que conozco del barrio de toda la vida. Me pidió unirme no sólo a un proyecto. El "Indus" significa mucho para mí. Jugué allí desde pista hasta el último año de alevín, mi padre (Andrés Nicieza) fue secretario del club y mi tío fue entrenador (José Antonio Busto). Si a eso le sumas que Diego me parece una persona que se ha dejado la vida por sacar este club adelante, era difícil decir que no.

–¿Cuál es el objetivo?

–El objetivo es recuperar el Industrial de acuerdo a su filosofía de siempre: un club cercano al barrio y próximo al Sporting. Por ejemplo, Joaquín pasó por aquí como jugador y otras figuras como Ferrero y Lavandera fueron nuestros técnicos. Más que captar de otros equipos, queremos potenciar lo que éramos y lo que tenemos cerca ahora.

–¿Cómo se consigue eso?

–Tenemos una gran ventaja: en La Calzada, uno de los mayores barrios de la ciudad, todo el que juega a fútbol quiere hacerlo en el Industrial. A todo eso hay que darle un sentido social y deportivo diferencial dentro de Gijón. Históricamente la relación entre Sporting e Industrial fue muy estrecha. Me obsesiona recuperarlo.

–Usted también pasó por Mareo.

–Estuve más de diez años allí. Trabajé en el Campus de Mareo, fui asistente del Liga Nacional y División de Honor del Sporting y dirigí los equipos de la Escuela de Fútbol de Mareo durante cuatro años. Tras mi salida, en 2017, he intentado estar cerca del método de trabajo de canteras como Celta, Deportivo, Athletic o Villarreal.

–Se ha llevado este año a Santa Cruz a varios exrojiblancos.

–Este verano a Sergio Meana, Míchel, Chispi y Adrián Fernández. En el club ya estaba gente con pasado en Mareo como Chus Bermejo o Guerra. Ellos pueden aportarnos mucho. Primero, una visión diferente de gestión de grupo a nivel élite, como Míchel. Luego hay otros perfiles como el de Chispi, que estuvo de entrenador del cadete y también fue ojeador del Sporting, por ejemplo. Sergio Meana es otra de las personas que a nivel de formación pueden ayudar a que todos juntos hagamos de este club algo diferencial.

–¿Qué aporta usted?

–Mi proyecto lo divido en dos partes marcadas por el tiempo. En cuanto a la inmediatez, las necesidades obligaban a un cambio estructural grande, cambiando un 80% de los técnicos, y una nueva base metodológica. La otra parte, la de futuro, es la que más me obsesiona: quiero que haya una estructura muy marcada que pueda perdurar en el tiempo. Incluso cuando me vaya. Estamos trabajando en un sistema informático en el que diariamente se lleva un control del trabajo de cada equipo e incluso de las circunstancias personales de los jugadores. Hablamos de una plataforma que va del juvenil al alevín.

–¿Cómo se consigue eso en un club modesto?

–Ya hemos puesto en práctica una plataforma en la que se puede consultar desde la asistencia de los jugadores, hasta los objetivos de la tarea de entrenamiento del día, además de los objetivos marcados a nivel mensual para cada equipo. Tenemos acceso a ello los técnicos del club.

–¿Cómo valora el trabajo de cantera en el fútbol base gijonés?

–Estamos en un proceso de modernización. Hay clubes que siguen trabajando como se hacía hace una década, y otros están incorporando software de seguimiento, la figura de psicólogo, fisioterapia, metodología... El problema es que los recursos son escasos, pero si quieres crecer, el camino es ése.

–¿Cómo valora la salida del Llano del convenio del Sporting?

–Sin meterme en el trabajo de nadie, no entra en mi cabeza que un equipo de base de Gijón no esté trabajando de la mano del Sporting. Es beneficioso para todos, de forma bidireccional, que quizá en los últimos años no ha sido así. Cada presidente toma una decisión en base a sus argumentos.

–¿Por qué meterse en política?

–Soy de Gijón y muy de Gijón. Creo que la ciudad necesita un cambio. Tengo una relación con Chus (Jesús Martínez Salvador) que viene del fútbol. Nos conocemos desde hace ya más de veinte años. Jugamos juntos en juveniles. Me lo propuso y no me lo pensé. Quiero sumar un pequeño granito de arena a un proyecto serio y con fuerza.

–¿Cómo ve la carrera a la alcaldía?

–Primero hay que elegir candidato de Foro a la alcaldía. A partir de ahí, veremos. Lo que está claro es que la ciudad necesita una gestión diferente.