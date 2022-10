Sorpresa en el once del Sporting de Gijón. Juega Campuzano. No lo hace Djuka. El catalán, descartado en verano, se estrena como titular y en un campo complicado como es el Ciutat de Valencia contra el Levante. Lo hace con Cristo como socio. Primera suplencia del delantero de Montenegro. Abelardo también apuesta por Axel Bamba y no por Gragera para cubrir el vacío de Insua. El gijonés, tocado, es suplente.

El once del Sporting de Gijón Mariño, Rosas, Cali, Bamba, Cote; Otero, Rivera, Zarfino, Queipo, Cristo y Campuzano