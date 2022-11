Abelardo, sobre la visita de Luis Enrique: "No creo que se lleve a nadie al Mundial, pero a ver si podemos ganar"

No quiere hablar sobre el estado físico de los jugadores que arrastran molestias. Abelardo regatea las preguntas sobre la disponibilidad de Gragera, Aitor y Cali Izquierdoz para el partido ante el Albacete. El entrenador del Sporting avisa de la dificultad del partido por el buen inicio de temporada de los manchegos, defiende a Diego Mariño tras la derrota ante el Levanta y celebra que Luis Enrique esté presente en el palco de El Molinón para seguir el encuentro de los rojiblancos.

Los lesionados. "No voy a comentar nada. Esperaremos. No quiero dar pistas al rival. Hay jugadores con molestias. Hay que esperar cómo vienen y decidir".

El Albacete. "Es un gran rival. Llevan siete partidos sin perder. Dice mucho de ellos. Todos los resultados son además de pocos goles. Atacan muy bien y defienden muy bien. Tienen jugadores de calidad. Es difícil sorprenderle en las transiciones. Son muy ordenados en ataque y defensa. No es casualidad que un equipo esté arriba o abajo. Es un tercio de liga y están haciendo méritos. Nos lo va a poner muy difícil".

El momento. "El equipo ha jugado muy bien. Se ha merecido más. Contra el Alavés pudimos ganar y en Levante pudimos sacar más. Hemos ganado más partidos jugando peor que en estos (últimos) partidos. El equipo me ha gustado".

Mariño. "Si pongo a Mariño es porque lo veo bien. Ha sido un portero que ha dado un rendimiento muy bueno al Sporting. Tanto Diego como Pichu son de garantías. Tengo la suerte de tener a dos muy buenos porteros. No es un puesto fijo tampoco. Dependerá del rendimiento. Estoy contento. Mariño ha tenido un rendimiento muy bueno".

La falta de gol. "Estoy más descontento a nivel defensivo que a nivel ofensivo. Llevamos 16 goles y es un gran bagaje. Hemos recibido más goles de los que quisiéramos. Si no, llevaríamos más puntos. No me preocupa el ataque".

Jugar bien y bonito. "En el fútbol habrá entrenadores que le guste una u otra forma. A mí me gustan todas las formas. Me encanta ver al Barcelona, al Madrid, al Atlético del Cholo... Y me encanta el Burgos. En 12 de los 14 partidos no ha recibido gol. Lo están haciendo muy bien y es totalmente merecido que vaya líder. Lo está haciendo muy, muy bien. Por eso va primero".

Aitor. "Vamos a esperar para decidir. Lleva tres días entrenando. Veremos si puede participar o no".

Luis Enrique. "No he habado con Luis y no sé si le podré saludar. Me presta que venga y que esté viendo el partido. Es un orgullo. Seguro que querrá que lo hagamos bien. No creo que se lleve ninguno al Mundial, pero a ver si podemos ganar.

Penaltis. "A nosotros todavía no nos han pitado ninguno. Intentaremos hacer un buen partido. Es partido difícil. A ver mañana los jugadores de los que podemos disponer. A ver cómo estamos. Hay que esperar. Hay que intentar competir. Va a ser un partido difícil. Tenemos que estar a nuestro mejor nivel".