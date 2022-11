¿Quién es el extraterrestre que visitó a Queipo en Valencia?

"Queipo, vine de otro planeta por tu camiseta". Un extraterrestre visitó en Valencia al jugador del Sporting. Apareció en el hotel de concentración del equipo y consiguió su botín en el Ciudad de Valencia, el campo donde el conjunto gijonés se midió al Levante con el mal sabor de boca de caer derrotado en los minutos finales. El resultado no evitó que Queipo cumpliera con la promesa hecha horas antes a un singular seguidor enfundado en un traje verde, desde la cabeza a los pies. El mismo que se hizo viral en redes sociales por su ocurrencia en plena noche de Halloween. "Se partió de risa la primera vez que me vio. Tanto él como todos los jugadores", confiesa el protagonista.

Debajo del disfraz de "alienígena", como puntualiza el hombre de verde que conquistó la sonrisa de muchos en el Ciudad de Valencia, se encuentra un gijonés estudiante en Madrid de Análisis de Negocios. Prefiere conservar su anonimato, a sabiendas de que es algo complejo una vez que su perfil en redes sociales le ha llevado a ser muy popular entre el sportinguismo en apenas unas horas. "Empezó como una pequeña broma por aquello de que se jugaba el partido el día de Halloween y se me ha ido de las manos", apunta, entre risas. Lo mejor, "haber podido conseguir la camiseta de Queipo. La voy a enmarcar. Es de mi quinta y me identifico con él y con su fútbol".

El disfraz que portó en el Ciudad de Valencia tiene historia. "Ya estaba estudiando en Madrid cuando en 2019 decidí ir con unos amigos al espectáculo del cómico David Suárez. Me compré este disfraz y triunfó. Entre el público estaba el pequeño Nicolás (Francisco Nicolás Gómez, quien saltó a la fama en 2014, entre otras cosas, por hacerse pasar por emisario del rey, por lo que fue condenado). Acabé haciéndome fotos con él", relata con guasa. En Valencia, el alienígena volvió a salir de paseo con el fútbol como pretexto.

"Me puse ya a la puerta del hotel con la pancarta pidiéndole la camiseta a Queipo y cuando salieron los jugadores empezaron las primeras risas. ¡Abelardo pensaba que iba de spiderman verde!", recuerda entre carcajadas. De ahí, al campo granota, donde acabó haciéndose amigo de la afición rival: "Hasta niños del Levante querían fotografiarse conmigo". No tuvo problema para acceder al campo disfrazado, pese a que había advertencia de que no se podía entrar enmascarado. "Me quité la cremallera del mono en la cara para entrar, pero luego me la volví a poner y nadie me dijo nada", señala quien es "abonado rojiblanco desde que nací". "Veo difícil ascender, pero Orlegi nos ha devuelto la ilusión que no teníamos desde hace años", concluye.