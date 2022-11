“Me siento orgulloso de mis jugadores”. Abelardo subraya la actitud del Sporting pese al frustrante empate ante el Albacete. “Los últimos cuatro partidos han sido los mejores de la temporada”, recalcó el entrenador. “Hemos tenido infinidad de ocasiones. Me marcho muy satisfecho. Llegarán las estadísticas de que no ganamos aquí, ante el Levante, ante el Alavés… Pero a mí me da igual. Estoy contento con lo que he visto. Me marcho orgulloso de un equipo que se ha dejado la piel. Han demostrado que están con su entrenador. Estoy sorprendido de dónde han sacado las fuerzas”, sentenció el Pitu.

“Gente como Jordan y Milo han demostrado la profesionalidad que tienen. Campu me ha pedido el cambio porque no podía más”, destacó el entrenador sobre la entrega de tres jugadores que venían contando con minutos. “Nos han coincidido las lesiones con una semana de tres partidos”, lamentó. “Estoy mucho más tranquilo como entrenador que en otras épocas. Tengo un cuerpo técnico inmejorable y jugadores que lo dan todo. Me gustaría ganar más partidos, eso sí”, explicó el Pitu sobre si se veía criticado en exceso en este inicio de temporada. El Pitu aplaudió a sus jugadores y dejó un recado a Jony, baja de última hora. “Jony tiene que ponerse bien en el tono físico. Estoy bastante enfadado con él: tiene que estar en su tono físico. Depende de él. Si no lo está… Aposté fuerte por él, el club ha apostado por él, y por ahora no nos ha dado”, sentenció. Por último, el gijoné recordó que en su opinión, “el objetivo no es pelear por subir este año. En junio estábamos peleando por no bajar a la Primera RFEF. No podemos olvidarnos. En todo caso, quiso insistir en que “estamos haciéndolo muy bien, nos hemos merecido más en cuanto a puntos, pero estamos en el camino”. En cuanto a la presencia de Luis Enrique, Abelardo señaló que pudo saludarle antes del partido, aunque “no nos ha dado tiempo a hablar mucho”. Valoró la retirada de Piqué, del que señalo que “me ha parecido un jugador estratosférico. Ha marcado una época en el fútbol español. Le deseo toda la suerte. Junto a Ramos han sido dos centrales top”.