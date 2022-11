Objetivo: la estatua de Quini, para el quinto aniversario de su muerte

El Grupo Orlegi está muy atento a la historia del Sporting. Mira más allá del panorama estrictamente deportivo y de los proyectos para reformar la Escuela de Fútbol de Mareo o para transformar El Molinón dentro del plan "Asturias 2030" para que el estadio rojiblanco sea sede del Mundial. Uno de los temas a los que está dedicando especial atención es a “recuperar” la estatua para reconocer la memoria de Quini que finalizó hace unas cuantas semanas el artista gijonés Carlos García y que se encuentra de momento en el taller de fundición. Lo hace esencialmente a través de la Fundación que lidera Germán Argüelles, que viene manteniendo contactos con las distintas partes implicadas. El homenaje a la mayor leyenda del sportinguismo ya está terminado desde hace tiempo. Pero se mantiene sin ser expuesto al público a la espera de conocer cómo se podrá sufragar, el principal problema sortear. Orlegi está dispuesto a abrir otras vías, en sintonía con el Ayuntamiento y el resto de organismos implicados, ante las dificultades surgidas con la financiación popular. La meta es conseguir que el proyecto salga a la luz el 27 de febrero. En el quinto aniversario de la muerte de Quini. Pero no es fácil.

La Fundación del Sporting lidera las gestiones para retomar el proyecto

La comisión creada para sacar adelante esta iniciativa puso en marcha una campaña de recaudación popular, pero, a pesar de los muchos esfuerzos, no consiguió recaudar una cuantía importante para llegar a los 100.000 euros en los que se cuantifica la obra de García. Los actores que lideraban la promoción del proyecto habían pensado en presentar la estatua el pasado 23 de septiembre, día en el que el histórico jugador habría cumplido 73 años. El artista gijonés consiguió terminar la obra para esa primera fecha.

Ahora, con mucha precaución y prudencia, se piensa en esta fecha para sacar adelante uno de los mayores reconocimientos a Quini. Precisamente el día en el que la mayor leyenda del Sporting se fue. Este será el quinto aniversario sin El Brujo y todos consideran que es un día marcado a rojo. "He trabajado unas 12 horas al día. Por eso se ha conseguido hacer este trabajo para la fecha que me había comprometido cuando me lo encargaron. Y, claro, también he hecho un estudio previo para preparar la estatua. Me ha llevado un sacrificio de muchísimas horas y de estar separado de mi familia. He perdido dos meses del tiempo de mi hija, que tiene nueve, para poder llegar en plazo... La obra está lista", confesaba García en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA.

Orlegi mantiene comunicaciones con todas las partes implicadas para buscar otras vías de financiación, después de no llegar a los mínimos a través de la financiación popular. Los dueños del Sporting han hablado, en ese sentido, con Carlos García. Le han trasladado que ayudarán en todo lo que se pueda para sacar adelante la obra, buscando, junto al resto de organismos implicados, como el Ayuntamiento. No hay aún una fórmula sobre la mesa para recaudar todo ese dinero, pero sí el compromiso de continuar con el proyecto y sacar adelante la obra.

Faltan por delante más de cuatro meses. Lo idóneo para todos los actores implicados es plasmar para esa importantísima fecha la estatua frente a la Tribuna Oeste del Estadio El Molinón sobre una base de mármol verde. Un momento donde toda la afición pueda, al fin, ver la pieza en bronce, a tamaño real y donde se muestra al más puro Quini: con el puño en alto y celebrando un gol.