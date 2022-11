Abelardo tras conocerse la lesión de Bamba: "Si es de larga duración se abre la puerta a traer un jugador libre o esperar al mercado de invierno"

"Hay que valorar la duración de lesión... Porque si es de larga duración se abre la puerta a traer ahora un jugador libre o esperar al mercado de invierno". Abelardo dejó abierta la opción a contratar un defensa central para cubrir el vacío que va a dejar la lesión de Axel Bamba, que será intervenido este lunes por los servicios médicos del club y que estará varios meses fuera de los terrenos de juego. El entrenador del Sporting de Gijón manifestó en la previa del partido ante el Málaga, un "equipazo", que si "el equipo juega como el jueves tendrá muchas opciones de ganar".

Lesión Bamba: "Tiene que operarse, a ver la duración de la lesión. Esta bastante afectado, es difícil romper eso y más con la masa muscular que él tiene. Espero que el lunes salga todo bien en la operación".

Fichar un central para suplir al suizo: "Hay que valorar la duración de la lesión, porque si es larga se abre la puerta de traer ahora un jugador libre como también fue el caso de Nacho (Méndez). Tenemos que valorar si ahora o esperar al mercado de enero. Pero no nos lo hemos planteado. Vamos a esperar al lunes. A partir de ahí decidiremos".

Djuka: "Mi relación con él es muy buena. Hoy he tenido una conversación con él. Es normal que este bajo de moral, porque él vive del gol y no está teniendo esa suerte. Le he transmitido tranquilidad, que siga trabajando con ambición y que puede trabajar al final de los entrenamientos algunas cosas para ganar confianza en la finalización. Nos hace un trabajo muy bueno y es importante recordar que tiene ocasiones porque él mismo se las crea con sus desmarques".

Renuncia de Djuka a ir a esta ventana internacional con Montenegro. "Depende de él. Nunca le voy a pedir que renuncie, porque respeto mucho ir con la Selección. Lo valoro mucho y lo respeto, pero tengo un pensamiento muy bueno sobre él. No va a cambiar por eso

Vuelta de Cali en La Rosaleda: "Cali hoy ha realizado el entrenamiento, se ha encontrado mejor, así que veremos a ver cómo está y si podemos contar con él. Si no esta Jordi Pola".

Rivera y Zarfino: "Han hecho un esfuerzo importante en las últimas semanas. Tenemos la posibilidad de Nacho (Martín). Hoy he hablado con algunos de ellos para ver cómo están. El Málaga seguro que rotará, pero nosotros no estamos teniendo suerte con las lesiones y apenas podemos rotar. Sí que es verdad que es un tercer esfuerzo seguido y seguro que se notara más".

Jony: "Tiene un problema muscular, a ver cómo evoluciona y está pendiente de hacer más pruebas el lunes o martes. Lo que está claro es que hoy no podemos contar con él".

Rol de Milo y Jordán: "Si no han participado antes es que no les veía. Quizá fue una equivocación mía. Milo y Jordan salieron a toda leche para demostrarme. Todo dependerá de el rendimiento para que jueguen más. A principio de temporada no me esperaba que Queipo llevase 12 o 13 partidos con nosotros, porque en teoría debería ser nuestro cuarto extremo. Jordan ahora tiene ahora esa oportunidad con las lesiones de Aitor y Jony, porque sé que tiene calidad y talento pero hasta ahora no veía que pudiera estar con nosotros. El contexto de Milo es el mismo".

Estado Aitor García: "Ya estaba con nosotros y el miércoles sintió algo, no estaba seguro, con molestias en la pierna. Es un jugador explosivo y si no se ve al 100% es mejor no arriesgar para que no recaiga".

Rival de mañana, el Málaga: "Para mí es un equipazo. A principio de temporada era un serio aspira al ascenso. Me da miedo porque va a explotar y espero que no sea este domingo. Nosotros vamos a ver cómo estamos fisicamente. Es un equipo herido y de mucha calidad".

Fran Villalba: "Le he visto bastantes partidos, aunque no puede jugar mañana. No participó al principio porque estaba lesionado, pero después sí que ha participado. Jugo contra el Eibar y estuvo bien"