Adrián Núñez (Langreo, 37 años) lidera una asociación de Unipes dinámica. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA sobre la estatua de Quini, Orlegi, el precio de las entradas en el fútbol español o el Paseo de la Fama.

–¿Qué le parece mostrar la estatua de Quini el quinto aniversario de su muerte?

–Sería genial. Por todo lo que representó Quini merece ese reconocimiento. Para el sportinguismo fue una figura señaladísima. Representó mucho. Pero no solo como jugador. También con su contacto con la afición durante muchos años. Habría sido deseable que se hubiera completado la cuestación popular. Pero esperemos que se encuentre otra fórmula para que se haga posible el homenaje que merece.

–Se han mostrado críticos con los precios de las entradas.

–El fútbol en España en general es caro a todos los niveles. Al menos lo que tienen las categorías profesionales son unos ingresos televisivos que deberían permitir que las entradas no tuviesen un precio tan alto para favorecer al aficionado a fidelizarse. Las entradas visitantes tienen un precio de por sí no barato, en Segunda están sobre los 20 euros de precio medio y en Primera anda por más de 35. Y para estar en muchas ocasiones detrás de redes y fuertes medidas de seguridad. Y con la inseguridad de que te puedan subir el precio. Los aficionados estamos sobrepasados y tenemos inseguridad. Es de justicia revisar esto para aficionados que se hacen miles de kilómetros para animar a sus equipos.

–Valore la llegada de Orlegi.

–Es pronto para hacer una valoración exhaustiva de la nueva propiedad, pero creo que hacía falta un cambio y que se respirase en el club un poco de aire fresco. No ha sido el viento que nos hubiese gustado porque siempre hemos manifestado que queremos que sea el aficionado de base quien recupere el control del Sporting. Pero hacía falta un impulso nuevo. Ahora toca esperar.

–¿Qué nota pone a la etapa de Fernández?

–Prefiero ponerle una nota con color. Es una etapa gris. Javier pudo arreglar las cuentas para llevar a cabo la salida. Si no hubiese estado todo un poco ordenado, no se habría podido dar la salida.

–¿Qué le parece el proyecto en Mareo y El Molinón?

–Personalmente creo que la reforma de El Molinón se debería haber abordado con este espíritu grande. Pero ya hace quince años. Eso fue un parche, no una reforma. Algunos ya dijimos entonces que se tendría que haber hecho una ampliación de 40.000 netos. Gijón, no el Sporting, necesita un estadio de 40.000. Al final estás creando una infraestructura para toda la ciudad. Los detalles... Puede que haya gente que prefiera que se haga de otra forma y que no se desplace el estadio. Asturias necesita el Mundial y el precio a pagar puede que merezca la pena.

–¿El precio a pagar?

–Que El Molinón sea el estadio más antiguo. Y el económico, claro.

–Orlegi apuesta por dinamizar el palco.

–No tengo interés en estar en el palco. Sí en ser escuchado. Y en que los aficionados podamos opinar en cómo mejorar al club.

–¿Cómo va el Paseo de la Fama?

–No ha salido porque se paralizó cuando el Ayuntamiento decidió que no se podía llevar a cabo en la ubicación que creíamos que era la óptima. Ahora estamos a la espera. Luego con el cambio de propiedad, todo se ha parado.