Relato de una bronca sonora: la reprimenda de Abelardo a Jony tiene dos lecturas, toque de atención y mensaje de motivación

Un tirón en una arrancada en el ocaso del encuentro en el Ciutat de Valencia propició el mayor escarmiento público de Abelardo a Jony nunca antes visto. La relación se extiende prácticamente por una década desde que el Pitu apostó a ciegas por aquel joven zagal que apenas se ganaba la vida con el fútbol en el Avilés, en Segunda B. Era julio de 2013. Jony estaba a días de celebrar 22 años. Sus mayores éxitos se han cosechado juntos desde entonces: ascenso y permanencia con los guajes, Alavés...

"Le cambió la vida radicalmente. Le dio la oportunidad de ser futbolista. Le debe todo", cuentan quienes conocen cómo se fraguó el fichaje de ese potente extremo (incluso a veces lateral) por el Sporting B. Porque a pesar de su corta edad, era ya un auténtico trotamundos: La Masía, Oviedo Vetusta, Marino de Luanco... Así hasta llegar al Avilés. El jueves, Abelardo sorprendió en sala de prensa de El Molinón mostrando claramente su malestar por el estado físico de uno de sus hijos futbolísticos. Lo hizo sin tapujos. "Estoy bastante enfadado con Jony; tiene que estar en su tono físico".

Los exámenes médicos posteriores al encuentro ante el Levante confirmaban la dolencia del extremo: otra lesión –la tercera– desde su regreso en verano. O, lo que todavía es más duro, la quinta desde su vuelta en enero de 2022. El resultado de esta resonancia irritó al técnico gijonés, cansado de no poder contar con uno de los capitanes del vestuario y decepcionado por sentir que uno de sus futbolistas más importantes no estaba en la plenitud física que exige su fútbol: vertical, veloz, potente. Pero, en realidad, su malestar con el futbolista venía de lejos. Porque el atacante apenas suma 188 minutos en 14 encuentros (15%). Solo fue titular en el día de la goleada en Los Cármenes. Pasaron cuatro días desde la vuelta de la expedición de Valencia hasta que se conoció la lesión a través de un avance del parte médico que divulgó el club un par de horas antes del encuentro ante el Albacete. Abelardo conocía que no podría contar con el extremo. Centrado en el partido ante los de Rubén Albés, se evitó desvelar detalles sobre el estado del extremo, Gragera o Cali para no dar pistas.

"Abelardo fue clave en su fichaje; creía que con una pretemporada recuperaría al mejor Jony", remarcan distintas fuentes. "Aposté por él y el club apostó bastante también. Hasta ahora, por desgracia, pues no nos lo ha dado". La confesión de Abelardo es la de quien se siente en cierto modo coautor, o, al menos, partícipe, de una operación importante para el Orlegi desde el prisma deportivo, pero también económico al ser una ficha importante en un presupuesto limitado por la situación financiera de la entidad.

La importancia del Pitu para el último regreso de Jony era tan clara como que la intención de repescarlo ya existía incluso antes del cambio de propiedad y de la llegada del grupo que lidera Alejandro Irarragorri. Pero la incorporación de Gerardo García, quien fuera su agente, a la dirección deportiva rojiblanca no hizo más que facilitar y acelerar un proceso de vuelta que se complicó por la dificultad de salir de la Lazio.

Explican estas fuentes que Abelardo mantuvo comunicaciones con Jony antes de darle este toque de atención ante los medios. "Que lo diga en público es claramente una estrategia. Ya se lo ha dicho varias veces en privado, especialmente en los últimos días". El mismo técnico puso como ejemplo otro tirón de orejas público y que tuvo respuesta positiva: Christian Rivera, hoy jugador clave.