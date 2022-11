Abelardo: "No estamos teniendo el premio que merecemos; si seguimos jugando así y recuperamos jugadores, llegarán mejores resultados"

Abelardo Fernández, entrenador del Sporting de Gijón, destacó el esfuerzo de su equipo y confesó estar "contento con el equipo" por "cómo se ha comportado" más allá del empate (1-1) en territorio del colista.

Análisis del partido

El empate es una pena. El Málaga estaba empujando. Hemos tenido bajas en puestos importantes. Llevamos tres partidos con un esfuerzo tremendo. Hemos tenido la de Djuka al final. Me marcho muy orgulloso, cuando un equipo da el 100% no puedo pedir más. Solemos jugar el primer tiempo a un nivel muy bueno. El Málaga el segundo tiempo subió el nivel. No hay ningún equipo que en 90 minutos sea superior al rival, en esta categoría.

¿Perder dos puntos?

Hemos perdido dos puntos hoy y otros dos ante el Albacete. Es fútbol. Sabía que en el segundo tiempo sufriríamos. Había jugadores con molestias. Algunos con calambres. Otro medio cojo. Tuvimos que hacer cambios, cuando lo lógico es al final. No estamos teniendo esa recompensa que nos merecemos en cuanto a puntos. Pero me da igual. La gente y todos pensarán que lo importante es el resultado y es cierto, pero me marcho muy contento con el equipo y cómo se han comportado

Sorprende la clasificación del Málaga

La Liga es muy igualada. Eso la hace bonita y complicada. El primero puede ganar al último. Todos son partidos complicados. El Málaga tiene equipo para salir de esa situación. No conozco el día a día

Fichar por Bamba

No hemos hablado. Mañana le operan. Tenemos que decidir si ahora en invierno contratamos un central.

Recuperar jugadores para Copa

Por muchos cambios que tenga... No tengo para la Copa. Hoy hemos jugado tres con ficha B. Tenemos que poner siete por normativa

Penalti

No puedo decir. Desde el banquillo no veo nada. La verdad desde mi posición... Hay un árbitro y un VAR que habrá mirado las jugadas. Me imagino que no habrá sido penalti y no habrá sido falta a Mariño

¿De qué se siente más orgulloso?

Cómo ha jugado Cali con ese golpe que tiene. Cómo ha jugado Zarfino con una tendinitis. Cómo ha jugado Rivera, con los problemas físicos que tiene. Hoy Guille no ha salido de la partida porque miramos sus datos físicos y había riesgo de lesión. No estamos teniendo el premio que merecemos. Pero si jugamos así y recuperamos gente, llegarán mejores resultados

¿Peligró el empate?

He visto peligrar el empate, pero podíamos haber ganado. El partido estaba roto. Loco. Podía decantarse a favor de uno de los dos equipos.