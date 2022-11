"Me gusta este Sporting, es solidario"

Pablo Álvarez (Oviedo, 42 años) es la mano derecha de José Alberto López. Este joven pero prometedor binomio de técnicos asturianos cuenta ya con bagaje de sobra conocido en el profesionalismo. Su última parada, de hecho, fue Málaga, hoy rival de los de Abelardo en el duelo que se celebra en La Rosaleda. En enero, el club andaluz anunció la destitución. Quien fuera futbolista del rojiblanco, entre otros, y técnico de la base en Mareo conversa con LA NUEVA ESPAÑA: Málaga, estilo del Sporting de Abelardo, Segunda División, y el futuro en los banquillos con José Alberto.

–El Málaga es colista en Segunda. ¿Sorprende que estén en esa situación tan precaria?

–¿Sorprende? Bueno... Me parece que hay que mantener una línea en el fútbol e intentar seguirla. Ahora mismo el Málaga... En un momento de transición tuvieron una idea. Pero la han ido variando. Y ahora creo que no tienen una idea. No tienen un rumbo claro al que seguir.

–Abelardo comentó ayer que al inicio de temporada el Málaga era un candidato claro al ascenso. ¿Qué sucede?

–Una serie de circunstancias. Falta un poco de equilibrio en la plantilla. Falta un poco de equilibrio en el entorno. Mucha presión. Y que es importante tener una idea y un camino claro para que los proyectos salgan adelante. Si vas variando... Es difícil tener éxito.

–¿Es un club tan inestable?

–A nivel de trabajo es muy bueno. En el club se trabaja muy bien. Nosotros tuvimos a nivel profesional compañeros, personal, instalaciones, un sitio fantástico para trabajar. Pero no se ha tenido la paciencia... Nosotros fuimos con una idea de intentar un crecimiento a dos años. Estabilizar la plantilla. Crecer con jugadores jóvenes. Y la plantilla de este año es distinta: es veterana, tiene jugadores de más nombres y caché. No sé si esas variaciones son buenas.

–Abelardo ha dotado al Sporting de identidad.

–Para mí el Sporting es la antítesis. Tiene clara su idea. Defiende bien. Es solidario en el esfuerzo. Tiene gente que domina el área propia y tiene armas: transición buena, balón parado ofensivo. Tiene una idea y los jugadores la siguen. Este Sporting me gusta.

–Da la sensación que incluso el Sporting ha merecido tener más puntos de los que ha sumado hasta el momento.

–Pero es lo que pensamos los que vemos el Sporting. Si ves más partidos, todos tienen la misma sensación. Si le preguntas a Pepe Mel te dirá lo mismo. Creo que el Sporting estará toda la temporada entre el tercer y el cuarto puesto y el décimo. Para luchar por algo que a día de hoy es muy complicado. Es una liga muy igualada y de mucho nivel.

–¿Nota más carácter en el equipo respecto al curso pasado?

–Los responsables de analizar el equipo detectaron esa falta de personalidad y apechugar en esos momentos complicados. De competitividad. Se ha dado un paso adelante este año.

–Entrenó a Cristo en el Mirandés.

–Cristo está muy comprometido. Está trabajando mucho, que no es su ADN, por así decirlo. Está haciendo un esfuerzo grande para ayudar y encajar. Es un futbolista que es muy bueno en el área y fuera no es tan bueno. Pero si recibe en el área genera cosas.

–¿Puede dar un paso adelante e incluso subir su nivel?

–Va a depender de él, del equipo. Pero sí lo veo muy centrado. Sabe que es un año muy importante para él. Sé que está muy contento en Gijón. Tiene una competencia grande en punta. El Pitu lo conoce y tiene confianza en él. Espero que siga ayudando al Sporting.

–Me imagino que tanto usted como José Alberto estáis a la espera de subiros en cualquier momento a otro proyecto.

–Sí. Intentando estar preparados, viendo partidos y preparando informes. Por si surge la ocasión, estar desde el primer minuto preparados para ser eficientes. Viendo mucho la categoría. Moviéndote en distancias relativamente cortas tienes la oportunidad de ver mucho fútbol. Lo que no vemos en directo, lo vemos por la tele.

–¿La prioridad es la liga nacional? ¿O no os cerráis al mercado extranjero

–Bueno, prioridad es la Segunda División. Pero sobre todo por conocimiento. Conocemos muy bien a los equipos, categoría, jugadores... Pero estamos abiertos a todas las posibilidades. Al final hay sitios en el extranjero que son muy apetecibles y el nivel puede ser un paso adelante para José. Lo que no se puede controlar, no se puede controlar.