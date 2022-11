Jordan Carrillo: "Fue penalti"

Jordan Carrillo, uno de los jugadores más destacados del Sporting ayer en Málaga, explicó su versión sobre la polémica de la tarde en La Rosaleda. El mexicano cayó dentro del área local tras un lance del juego con Escassi. "Fue penalti", dijo el extremo. "Me derriba en el pie de apoyo", añadió. El atacante confesó que Ais Reig le recriminó haberse tirado, a lo que contestó: "¿Cómo voy a tirarme si era jugada de peligro?". Sobre su debut como titular, Carrillo confesó "sentirse muy a gusto". "Al fin tuve minutos para demostrar mi juego. Es difícil. He pasado etapas complicadas. Pero es adaptación: es otra Liga, otro ambiente", añadió. "Me faltaban minutos y confianza", zanjó.