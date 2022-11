Habla el presidente del Beasain: "Eliminar al Sporting no es una proeza, es que ni me lo planteo"

Kepa Lasa es arquitecto técnico. También el presidente del Beasain. El sábado la localidad de Guipúzcoa afronta una

–¿Qué semana le espera?

–Muy intensa. Ya lo fue la pasada. Es una semana especial. No solo para Beasain, también para la comarca. Se dice: "va a ser imposible conseguir entradas".

–¿Tiene pensado cambios para aumentar el aforo en el Municipal de Loinaz?

–Poca cosa. En la tribuna principal no tenemos que hacer nada. Y un fondo que tenemos detrás de una portería, quizás habilitemos una pequeña tarima, tres escalones, para los niños del fútbol base del club. Pero no es una grada. Ni es montable.

–¿Cómo es su agenda?

–En escasos minutos voy personalmente a la imprenta a por las entradas. No te digo más. Luego tengo reunión con los municipales y con la Ertzaintza. Tema de seguridad privada, que lo tengo contratado. Tengo bastante encarrilado el operativo en sí: accesos...

–Las entradas son a 30 euros. ¿Hay problemas de aforo?

–El aforo es el que es, es limitado. Hay una tribuna principal, que tiene 788 espectadores. De esos, 32 son de palco. Y luego, detrás del fondo de 400 personas. El orden es: primero venta de socios, luego fútbol base... Creo que no habrá muchas entradas. Contando las que enviamos a Gijón.

–¿Son precios altos?

–Es que es tan sencillo como que somos un club modesto y tenemos que compensar gastos e ingresos. A nosotros este partido nos genera un operativo especial: abrir una puerta más, seguridad privada, Ertzaintza... Unos sobrecostes que tenemos que cubrir.

–¿Cuánto?

–Me hablan de tasas. No hay un fijo.

–¿Cómo afronta el partido?

–Con toda la tranquilidad del mundo. Con toda la humildad del mundo. Es un partido para disfrutar. Una fiesta. Algo histórico. Sin mayor ambición que disfrutar de una fiesta. Es algo que debemos tomar con respeto, pero con camaradería. Algo que no sé... que pasa cada veinte años.

–¿Sería una proeza eliminar al Sporting?

– (Risas). ¡Ni me lo planteo! No es que sea proeza, es que sinceramente ni me lo planteo. Son dos clubes que presupuestariamente e históricamente... Aunque el Beasain esté fundado el mismo año, estamos hablando de una localidades 14.000 habitantes. El fútbol es fútbol, claro, pero ni siquiera creo que el campo nos favorezca. Es hierba artificial, pero es de dimensiones majas, césped bueno. No es una ratonera, por hablar mal y pronto.

–¿Cuál es el presupuesto del Beasain para la 2022-2023?

–En torno a 600.000 euros.

–¿Para todo?

–Para todo, para todo. Para los once equipos que tenemos.

–Es decir: les daría para pagar una ficha de un jugador importante en el Sporting.

–No sé (risas). Con una ficha, cubrimos el presupuesto.

–Nadie vive del Beasain. ¿Usted a qué se dedica?

–Soy arquitecto técnico: hago viviendas, pabellones industriales...Me dedico a ello.

–¿Y los jugadores?

–Todos trabajan o estudian.

–¿Quién le hace ilusión que juegue en el Sporting?

–Me quedo con Cote. Porque lo he visto aquí. Tanto en el Eibar como en la Real. Me hace mucha ilusión que venga el Pitu. ¡Y me han dicho que viene Joaquín también! Es una leyenda para mí, una leyenda. Una leyenda. Peino canas y estamos hablando de la época gloriosa de El Molinón. Tú me entiendes.