El jugador del Sporting Rivera aplaude a su compañero Zarfino: "Lo de él es increíble"

Christian Rivera dice que pasa "por un buen momento" en el Sporting, aunque cree que no es "el mejor". El centrocampista gijonés ha formado un sólido tándem con Zarfino ante la ausencia por lesión de Pedro y Gragera. Aplaude especialmente el desempeño del uruguayo, del que destaca su despliegue físico en una semana en la que el equipo ha acumulado tres partidos. Ahora se centra en la Copa, donde espera el Beasain y un campo del que recela.

Sensaciones. "Llevaba bastante tiempo de inactividad. Tuve una lesión que me apartó de poder incluso ir convocado varias semanas. Por las circunstancias me ha tocado ahora participar mucho. Estas últimas dos semanas, con problemas en los gemelos. Ahora tenemos una semana de Copa para tomárnoslo un poco más tranquilo y poder recuperar”.

La clasificación. “Mereceríamos estar un poco más arriba. Sobre todo por juego. Al final esto es fútbol y son resultados. Merecíamos tener más puntos, pero es lo que hay”.

Único pivote disponible. “No (supone una exigencia añadida). Tenemos otros compañeros como Nacho Martín que está sobradamente preparado. Como futbolista quieres jugarlo todo. Lo de Gio (Zarfino) me parece más increíble que lo mío. Creo que por partido corre un kilómetro o dos más que yo. En estos tres últimos, casi seis más que yo. El otro día lo hablaba con él, me parece extraordinario”.

Recado de Abelardo. “No exactamente esas palabras (me motivaron). Él tenía razón. Si no me dolía una cosa, me dolía otra. Me ha ido todo bien no a raíz de sus palabras. Si no llega a haberlas, hubiese pasado lo mismo. Pero bueno, también te ayudan un poco a espabilar”.

Demostrar. “Muchos compañeros me preguntan: ¿No te arrepientes de estar jugando más arriba?. No. Mi carrera ha sido como ha sido y estoy muy orgulloso de ella. Obviamente me gustaría estar dando más nivel y jugar todos los partidos, pero es lo que toca”.

Mejor momento. “El año pasado también, a raíz de la Copa, tuve muy buenos partidos. Se podría decir que sí, pero el año pasado creo que por números estaba mejor que ahora. Sólo que ahora el equipo está mejor a nivel de resultados, de juego… La gente está mas con nosotros. No es mi mejor momento en el Sporting, pero es un buen momento”.

La Copa. “Es un partido más en el que tenemos que ganar sí o sí. Es un rival de categoría inferior, y aunque la motivación pueda no ser la misma, el único pero que le veo es que el campo es césped artificial y no estamos para nada acostumbrados. Puede ser el inicio de una buena dinámica si ganamos allí”.