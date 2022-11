El Sporting tiene medio equipo de Mareo: la mitad de los jugadores utilizados por Abelardo pasaron por las categorías inferiores

No hay parón competitivo, pero la Liga se detiene esta semana para un Sporting exhausto. El hecho de que la Copa cobre protagonismo, en lugar de la competición regular, permitirá a los rojiblancos introducir novedades y dar refresco a los futbolistas más utilizados cuando se ha superado ya el primer tercio de la temporada. Un vistazo a los números acumulados por la plantilla muestra dos datos contundentes. La mitad de los 26 jugadores utilizados hasta el momento por Abelardo han pasado por las categorías inferiores rojiblancas. Centrándose en los más habituales, sólo cuatro han llegado a participar en las 15 jornadas de Liga: Mariño, Otero, Zarfino y Queipo.

La Copa del Rey se convierte en un oasis en el desierto para el Sporting. Acostumbrado a un ritmo frenético, marcado por una última semana en la que afrontó los partidos ante Levante, Albacete y Málaga, la visita al Beasain permite tomar un poco de aliento. El equipo de Abelardo visitará a un conjunto de Segunda RFEF en la que será la primera ronda copera. El encuentro tampoco está exento de exigencia. La eliminatoria es a partido único, por lo que cualquier patinazo puede convertirse en quedarse fuera a las primeras de cambio. Instalado en el undécimo puesto, a cuatro puntos de la promoción de ascenso y a siete del descenso, el balance lo dejó claro Abelardo en su última comparecencia pública. El equipo ha hecho méritos para llevar más puntos de los 21 que luce actualmente en su casillero.

En ese camino por intentar construir un Sporting que aspire a estar en la pelea por el ascenso, al Pitu no le ha temblado el pulso a la hora de echar mano de los más jóvenes. Los números muestran que la cantera está teniendo voz propia en este inicio de temporada. A los ocho jugadores de la casa que ya formaban parte de la primera plantilla, como son los casos de Guille Rosas, Gragera, José Ángel, Pedro Díaz, Rivera, Jony y Nacho Méndez (además de Gaspar, que tomó parte en el primer partido de Liga, antes de salir cedido al Burgos) se han ido sumando otros cinco con ficha del filial que han tenido mayor o menor protagonismo. Son los casos de Queipo, Diego Sánchez, Jordi Pola, Nacho Martín y Argüelles. En total, trece que han pasado, al menos, por el filial rojiblanco.

De los de la casa, notable ha sido el despegue de Dani Queipo. Apuesta del Pitu durante el verano, se ganó un sitio tras ser uno de los protagonistas de la pretemporada. Empezó de titular y ya ha llegado a tomar parte en todas las jornadas. El de La Fresneda es el octavo futbolista con más minutos en la primera plantilla. A la cabeza de la tabla de participación está Diego Mariño, el único en estar presente durante todos los minutos de juego. Por detrás, Pablo Insua, que alcanza tal cifra pese a perderse una jornada, por sanción. Fue en el partido ante el Levante.

El central gallego fue el primero en alcanzar el ciclo de amarillas. Le ha seguido Guille Rosas. El gijonés vio la quinta la pasada jornada, por lo que se perderá el duelo ante el Leganés en El Molinón. Un partido que retomará la competición liguera y que se disputará el sábado, 19 de noviembre, a las 18.30 horas. El que está advertido de sanción es Christian Rivera, quien pasó de no participar en el inicio a convertirse en otro fijo en las últimas jornadas.

La última semana ha acentuado la participación de unos y rescatado a otros. Zarfino terminó aplaudido por su entrenador al dejar a un lado una tendinitis en la rodilla para estar disponible en una semana en la que Pedro Díaz y Gragera ocupaban ya la enfermería. También ha sido momento para le reivindicación de Jordan Carrillo y Milo, los dos fichajes, junto a Jony, con menor participación en este primer tercio de la competición. Ambos tuvieron una buena actuación ante el Albacete y el mexicano estrenó titularidad la pasada jornada, ante el Málaga. Se marchó con el disgusto de un penalti que no le pitó el árbitro.

Estos últimos días también han servido para que Cristo demande más tiempo en el ataque. El tinerfeño hizo el gol del empate ante el Albacete y adelantó al Sporting en la visita al Málaga. Tantos con los que elevó a cuatro los goles marcados esta campaña, situándose como el máximo realizador del equipo. Le siguen, con dos, Djuka, Otero, Zarfino, Gragera y Aitor García. Uno han marcado Pedro Díaz, Insua, Izquierdoz, Campuzano y Jony.

El único futbolista de la primera plantilla que aún no tenido minutos es Iván Cuéllar. El emeritense vivirá su estreno esta temporada precisamente en el partido de Copa que se disputará este sábado ante el Beasain. No será la única novedad de Abelardo, que prepara una amplia renovación del once en la medida de lo que la reglamentación y la enfermería lo permita. En Copa se exige que un mínimo de siete jugadores del primer equipo esté sobre el terreno de juego durante el partido.

El partido ante el Beasain volverá a ser escenario para dar oportunidades a los jugadores del filial. Hasta el momento ya han participado cinco jugadores, pero no es descartable que se sumen más. Oyón ha entrado en las últimas convocatorias y Fernando Somolinos también se dejó ver durante la pretemporada. En un escenario en el que las graves lesiones de Nacho Méndez y Bamba han obligado a replantear los planes, Mareo sigue estando presente.