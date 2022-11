Abelardo: "Nuestra obligación es ganar por la categoría en la que estamos"

Abelardo Fernández compareció este mediodía ante los medios en la previa del partido que enfrentará mañana a su equipo y al Beasain en la Copa del Rey. El entrenador confirmó la presencia de Cali Izquierdoz, Gio Zarfino y Aitor García en una convocatoria con la que el Sporting afrontará un encuentro "difícil”. El asturiano también admitió la “obligación de ganar” de los rojiblancos y asumió que una eliminación pueda ser tildada de “fracaso”. Estas fueron sus declaraciones.

Recuperación de los lesionados. "Cali y Gio han entrenado hoy nada más, pero lo han hecho normal y están en la lista. Pol Valentín no, lleva un tiempo con molestias en el pubis".

Viaje de seis futbolistas del filial y confección del once. "No diré quién descansa porque sería dar pistas al Beasain. No es fácil cuadrar las fichas porque tiene que haber siete profesionales en el campo. Esperamos solucionarlo, los que participen será el mejor equipo que yo considere. Es un partido difícil en un campo al que no estamos acostumbrados, de césped artificial, y ante un rival que hace las cosas muy bien. Nos va a exigir estar al cien por cien, tenemos que competir y adaptarnos rápidamente o el Beasain nos va a superar".

Margen de elección en la alineación. "Si este partido nos hubiese tocado el miércoles y jugáramos mañana contra el Leganés hubiese sido un varapalo tremendo por cómo tenemos la plantilla. Va a participar gente que no ha tenido tantos minutos en liga pero también habrá jugadores habituales que tienen que jugar sí o sí".

Consecuencias de una derrota. "Nuestra obligación es ganar por la categoría en la que estamos, sin desprestigiar al Beasain. Es un equipo bien estructurado, no es el típico equipo vasco que juega directo y solo busca segunda jugada. Como Sporting, no tenemos nada que ganar y sí mucho que perder. Si no ganamos para nosotros sería un fracaso, pero no me planteo perder ningún partido. La Copa me gusta, podemos utilizar jugadores que no vienen participando y esperamos llegar lo más lejos posible".

Dimensiones reducidas del terreno de juego. "Es más estrecho y más corto. Ellos aprietan bien y va a condicionarnos si no movemos rápido el balón, porque nos generará la presión de tener que jugar balones más directos. En este tipo de campos tiene un papel importante la estrategia, tenemos que estar muy concentrados en ese aspecto".

Adaptación al césped artificial. "Solo hemos entrenado hoy. Hay jugadores con molestias y entrenar en estos campos no favorece".

Perfil de jugador a buscar en el mercado. "Lo lógico es traer un jugador que conozca la liga, con experiencia y con cierto nombre. No es fácil porque sería fichar a un jugador que desde mayo no haya entrenado con ningún equipo. Esperar hasta enero es arriesgado, porque si esperamos no va a llegar el 1 de enero. Son muchos partidos, tanto Cali como Pablo nos están dando mucho pero necesitan descansar. El tercer central, que tenemos a Jordi Pola, al final juega bastantes partidos. Lo mejor sería traer a un jugador ahora, pero con garantías de que esté bien y que nos dé rendimiento lo más rápido posible".

Estado de Pedro, Gragera y Jony. "Es complicado que lleguen al partido contra el Leganés pero es la evolución normal. Con Pedro hemos optado por un tratamiento más conservador. En cuanto a Gragera y Jony, lleva su proceso al ser lesiones musculares".

Momento de Jordan Carrillo. "Es técnicamente muy bueno. Nos puede dar cosas en la posesión de balón, le falta verticalidad porque no son sus características. No contaba con él porque no lo veía para contar con él, pero ha callado la boca, ha entrenado y se lo ha ganado. Los entrenadores necesitamos a todos los jugadores y es importante mantenerlos motivados. Le hemos dado la confianza de que su trabajo podía tener premio. Si su rendimiento es bueno seguirá participando".

Análisis del rival. "Por ejemplo el Alavés B juega en la misma categoría del Beasain. Hemos visto varios partidos suyos en casa y hemos sacado información gracias a amigos y conocidos".

Oportunidad para Pichu Cuéllar. "Mañana va a jugar, está haciendo una labor inmensa dentro de su profesionalidad, entrenando fenomenal y esperando su oportunidad. Para mí el portero no es inamovible, Pichu se lo está poniendo difícil a Diego. Tengo dos muy buenos porteros, es uno de los puestos donde más tranquilo estoy".

Última palabra en la decisión. "Yo soy el entrenador y tomo la responsabilidad. Cada día hablo con Juan Pablo, es alguien cualificado y su opinión cuenta, pero decido yo".

Explicación de las lesiones. "Es cuestión de mala suerte. El trabajo médico es de lo mejor que tiene este club. Hay jugadores más propensos y otros que por sus características o fisonomía no se rompen nunca".