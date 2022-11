La candidatura de El Molinón para el Mundial entra en un nuevo examen

El Sporting vive momentos importantes para que la candidatura de El Molinón al Mundial de 2030 prospere. Una delegación de la Federación Española tiene previsto iniciar en los próximos días las visitas a los campos que optan a ser sede para la cita mundialista. Será el primer paso dentro de un proceso de estudio y evolución de cada uno de ellos. Se afrontará tras la recepción de toda la documentación, algo que es inminente. El Molinón está dentro de las 15 candidatas para figurar en la lista definitiva de 11 campos con los que la candidatura de España y Portugal -el país luso dispondrá de otras tres- optará al Mundial 2030.

"A mediados de noviembre esperamos una primera evaluación", desveló David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, el pasado miércoles, durante su encuentro con los jugadores del Sporting Genuine, que inicia este fin de semana la primera fase de su liga. El club rojiblanco aguarda a que se le notifique la fecha de la visita de la delegación de la Federación Española de Fútbol, pendiente aún de concretar. El ente federativo sí notificó que a lo largo del presente mes desarrollaría este proceso. En el caso del club rojiblanco, fue uno de los temas tratados durante el último encuentro que mantuvieron Alejandro Irarragorri y Luis Rubiales para presentarle el proyecto y las infografías de El Molinón que planea para 2030.

Uno de los primeros candidatos en ser examinados será San Mamés, donde se espera que la visita de la delegación de la Federación Española de Fútbol sea la próxima semana. No solo se valorarán las condiciones del estadio y las mejoras previstas de cara al Mundial, también se tendrá en cuenta las infraestructuras de la ciudad, algo que figura dentro de los requisitos para ser sede. Al proceso de elección todavía le quedan meses por delante. No hay una fecha oficial aún para saber cuándo se conocerán las 11 sedes definitivas de España, pero se espera tras la conclusión del Mundial de Qatar, a principios del año que viene. En cuanto a la candidatura de España y Portugal para el Mundial 2030, no será hasta mayo de 2024 cuando la FIFA se decida. Competirá con la anunciada conjuntamente por Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Puede no ser la única.