Carrillo desvela que Irarragorri le llamó antes de ser titular con el Sporting ante el Málaga

"Antes del partido de Málaga, me dijo que iba a ser mi oportunidad, que tenía que aprovecharla". Jordan Carrillo ha desvelado que Alejandro Irarragorri, presidente del Sporting, le llamó antes de estrenarse como titular ante el Málaga. "Eso me dio mucha confianza. Creo que ya sabía que iba a ser titular antes que yo. Me dijo que le echara muchas ganas", señaló el rojiblanco.

"Nunca sabré si por venir al Sporting me he quedado sin Mundial", comentó Carrillo durante una entrevista concedida a Onda Cero Asturias. "Creo que de haber seguido jugando allí (en México, con Santos Laguna), con continuidad y demostrando mi potencial, posiblemente sí hubiera ido", explicó el que ha sido uno de los refuerzos veraniegos del equipo. Por último, desveló que tiene especial relación con Cristo y Otero, pero que "el que es el padre del vestuario" es Cali Izquierdoz.