¿Cómo está Beasain antes del histórico duelo ante el Sporting? La localidad guipuzcoana vice la cita con intensidad

En Beasain, municipio de la comarca del Goyerri, de la provincia de Guipúzcoa, ayer ya no se hablaba de otra cosa que del partido de este tarde ante el Sporting. Dicen los vecinos que en realidad el tema está en boca de todos desde que el sorteo les enfrentó al club gijonés. Un niño golpea con fuerza al balón a la salida del enorme Carrefour, en la calle San Inazio, a escasos metros del Municipal de Loinaz. Lleva la camiseta (azul y blanca) del equipo de su pueblo. La luce orgulloso. "Aunque aquí muchos son del Athletic o de la Real", afirma una vecina.

Cae la tarde. Y dentro del súper, más ejemplos. "Mañana viene aquí el Sporting, ¿no?", pregunta una de las empleadas del centro comercial. El hotel Castillo lleva un par de días completo: "no entra ni una sola persona". De hecho, se han multiplicado los esfuerzos. Y los servicios de limpieza, por ejemplo, aumentan las horas. Están preparándose para la que les viene encima. Aquí, en Beasain, se calcula que llegarán unos 300 sportinguistas. Resulta imposible prolongar el "check out". El parking está a tope. "Ya nos eliminó una vez el Sporting", recuerda el presidente del club, Kepa Lasa.

"No todos los días un equipo histórico del fútbol estatal como el Sporting de Gijón visita nuestra localidad, por lo que esperamos que las y los aficionados que nos visiten puedan disfrutar, además del partido, de toda nuestra oferta gastronómica y cultural", cuenta Leire Artola, la alcaldesa.

El tiempo es muy soportable. A última hora de la tarde se registra una temperatura de 16 grados. Durante todo el día, muchos aprovechan para hacer una tirada en bicicleta. Algunos –los más valientes– para salir a correr. La localidad está repleta de cuestas, mucha subida y bajada, nada fácil para aquellos que apuestan por darle a la zapatilla, que los hay.

Cálculos optimistas

Ayer y, sobre todo, hoy los cálculos son incluso más optimistas. El Ayuntamiento asegura que no se ha calculado el impacto económico que tendrá el histórico duelo. Pero a pesar de que no se espera una Mareona en masa, sí apunta a ser importante. La localidad quiere estar a la altura. Se ha preparado, explica la regidora. "Me preocupa la calidad y la sensación de buena acogida que podamos dar", insiste. "Animamos a la afición sportinguista a conocer y disfrutar de Beasain y nuestro entorno"", añade. Los hosteleros de los alrededores del estadio han preparado refuerzos para el partido.

Ya no solo por la suma de la afición rojiblanca. También porque habrá "más aficionados locales que nunca", según explican en la ciudad y coinciden en el club. De hecho, cuentan con un lleno o cerca del lleno en el campo. Afirma personal del club que las peticiones se han multiplicados; que no cesan los favores. Hay quienes tienen ganas de revancha por aquel ascenso frustrado ante el filial de José Alberto, pero, en general, esta localidad, que vive de la industria –hay una planta de Arcelor Mittal–, está de fiesta.