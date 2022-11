Crónica del primer partido del Sporting en la Copa del Rey: Cristo le da otra vida al equipo

Loinaz fue un campo de minas para el Sporting. Un sufrimiento total para los gijoneses. Hasta el último suspiro estuvieron cerca de quedarse fuera en la primera ronda de la Copa a manos de un club que compite en Segunda RFEF. Estuvo a nada, a una jugada de decidirse todo en los penaltis. Pero Cristo, otra vez, evitó un enredo que por momentos recordó al de Zamora. Sufrió. Sufrió una barbaridad el equipo rojiblanco. Pero estará el miércoles en el sorteo de Copa en Las Rozas. El peaje, una paliza de 120 minutos más sobre las piernas. El Beasain llevó al límite al equipo de Abelardo.

Un equipo semiprofesional, repleto de profesores y estudiantes, pero de fútbol desacomplejado. Gregarios se dieron un paliza de muerte a correr siguiendo las directrices de Igor Gordobil, nombrado mejor técnico el curso pasado. El Beasain asfixió desde el inicio, con una presión alta, obligando a los de Abelardo a sudar la gota gorda en el primer envite de Copa. Los locales tenían la lección clarísima: no les interesaba un desarrollo de partido pausado, ni el fútbol control, sino buscar con rapidez la portería de Cuéllar a través de la velocidad de Claver y Eizagirre, dos balas. Los rojiblancos no eran capaces de . Rivera y Nacho Martín gastaban su tiempo en correr y pelear. En eso sufrían muchísimo. El partido se conirtió en un correcalles, en una guerra de guerrillas, en una idea y vuelta, donde el Beasain se sentía cómodo. Claver avisó con un disparo fortísmo que escupió el larguero. Con los locales lanzados, Queipo interpretó un desmarque de ruptura de Djuka. Y el 23 remató sin sentir el peso de la sequía. 0-1. La ventaja no amansó a los guipuzcoanos. Más bien al contrario. Les reforzó en ese sentir de que no tenáin nada que perder. Fueron minutos de angustia para el Sporting. Dos ocasiones clarísimas (Pita y un despeje errático de Insua) fueron el preludio del empate, que llegó en una desatención defensiva de los gijoneses. En una jugada de pizarra tras un saque de esquina. Aizpurua la mandó a la luna del área, donde entró como un misil Sanz, libre de marca, y remató con el alma. 1-1. Djuka y, luego, Milo rozaron el 1-2. Pero el partido se fue al descanso con empate. El Loinaz era un hervidero. No le gustaba nada lo que estaba viendo a Abelardo, que llamó a Campuzano y a Aitor, dejando fuera a un estéril Milo y a Queipo.

Los cambios no le dieron otro aire a los rojiblancos. El marcador reforzó a un Beasain empeñado en sonrojar a los rojiblancos. Eran los locales quienes buscaban el gol. Pita olió sangre y puso en ventaja a los locales, con el Sporting desquiciado. Abelardo se vio obligado a tirar de la primera unidad: Cote, Zarfino, dentro. Y Pola salvó sobre la bocina lo que era el 3-1. Las prisas para evitar un lío mayúsculo dieron otro aire al Sporting.

Al Beasain ya le flaqueaban las fuerzas. Setenta minutos le duró la gasolina a los de Gordobil. Era ya un asedio rojiblanco, con la grada desquiciada de los nervios. Hasta que Rivera, de cabeza, en su peor faceta, empató el partido. «¡Vamos!», vociferaba Gio Zarfino, consciente de la situación. Ahí el reloj era el mayor de los enemigos para el equipo vasco. Los rojiblancos encontraban espacios cada vez con más facilidad. «¡Cristo, Cristo!», avisaba Abelardo a voces al jugador, que calentaba en la banda. El canario relevó a Djuka. Zarfino estuvo a centímetros de conectar un balón muerto en el área, pero Artetxe la hizo suya, cerrando los noventa minutos. Otero entró en la prorróga. La asfixia ya no era solo de los locales; también estaban muy justos de fuerza los de Abelardo, acusando el esfuerzo de la última semana. Llegaban y otra vez los gijoneses: Otero mandó dos fuera, una bastante clara. Ya no sabían dónde meterse los guipuzcoanos.

Cada segundo duraba una barbaridad para el equipo de Segunda RFEF. Al Sporting, mientras, el partido le faltaban minutos. A Zarfino le anularon gol en los últimos suspiros. Loinaz jaleaba a los suyos: «Ya no queda nada, venga», arengaba el gentío en la grada. Pero en el último suspiro, en la última jugada, cuando no quedaba nada, Cristo consiguió acariciar un centro de Guille para clasificar al Sporting a segunda ronda.