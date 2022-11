A fondo con Sergio Álvarez, ex Sporting, desde Ipurua: "Me preocupa Asturias, el País Vasco está hoy a años luz"

Una decena de operarios ultima a primera hora del mediodía la instalación de unas placas para mejorar el estado del césped. Ipurúa respira fútbol por los cuatro costados más allá de los avances fruto de la ciencia. Sigue mostrando ese aroma clásico que lo convierte en un estadio único. Los gestores del club armero llevan años adaptando la infraestructura a las exigencias del profesionalismo. Pero mantiene la esencia. "Con cada uno de los ascensos a Primera se ha aprovechado ese dinero para renovar el estadio. Pero no es una reforma integral, se mantiene la esencia", explica Sergio Álvarez, mediocentro del equipo armero y ex del Sporting.

–Se le ve contento.

–Sí. Es mi quinta temporada en el club. Cuando vine lo hice por un contrato de larga duración, pero no imaginé que después de acabar contrato iba incluso a volver a renovar. Me siento valorado. Pero, sobre todo, identificado con estos valores de la entidad: somos un club sencillo, cercano… Aquí se trata bien al futbolista. En el Éibar prácticamente conozco a todos los empleados. Aquí todo es sencillo. Me siento como en casa.

–El fútbol se ha alejado progresivamente de los aficionados para evolucionar hacia el negocio. El Eibar, por su política, parece la excepción en el fútbol profesional.

–Es un negocio y mueve mucho dinero. Percibo que el Eibar se ha adaptado a ese modelo, pero ha sabido mantener sus valores. Mira más allá del dinero: cuida la afición y tiene unos valores de respeto en todos los ambientes. Nosotros como futbolistas tenemos que cuidar mucho todo lo que hacemos porque somos muy mediáticos. Desde nuestra importancia, digo a nivel mediático, tenemos también la obligación de trasmitir unos valores: respeto, compañerismo… Intentar hacer una sociedad mejor.

–La sensación es que muchos jugadores están en una burbuja. Son ajenos a los problemas reales de la sociedad.

–Totalmente. El futbolista profesional alcanza unas cuotas económicas importantes. Gracias a Dios provengo de una familia trabajadora, que viene del campo. Mis abuelos se han deslomado para salir adelante. He mamado toda la vida eso. Sé lo que es el esfuerzo. Mi carrera como futbolista está siendo buena y estoy consiguiendo unos logros a nivel económicos importantes, pero no pierdo la perspectiva. Tengo amigos y familia que tienen problemas del día a día. Yo doy gracias por lo que estoy viviendo y por tener unas condiciones económicas buenas que en un futuro pueden hacerme la vida más fácil a mi y a mi familia.

–¿Cómo observa la situación económica de Asturias?

–Me preocupa mucho. Estoy viviendo desde hace años en una comunidad autónoma que económicamente es muy potente. Está a prácticamente 200 kilómetros de Asturias, pero hay mucha diferencia: tiene más potencial y una industria muy potente detrás. El País Vasco está hoy a años luz de nosotros. Piensa uno: ‘Qué bien lo han hecho y cuánto han luchado por sus derechos’.

–¿Qué se ha hecho mal?

–(Sergio reflexiona) Quizá nosotros en eso no hemos conseguido evolucionar, adaptarnos. Y, claro, pienso: ‘Joder, tenemos un potencial enorme y una calidad de vida increíble’. Parece que en determinadas comunidades se van apagando… A veces voy caminando por Avilés y veo muchos negocios cerrados. Me preocupa. Porque sí creo que tenemos mucho potencial. No nos hemos sabido adaptar a los nuevos enfoques económicos. Espero que quienes gestionen el Principado den al fin con la tecla. Por lo menos para estabilizar ese decrecimiento demográfico y económico. Se debe intentar crecer en el futuro. El clima ahora es muy bueno. Y más con este calor que viene ahora. Creo que en Asturias en ese sentido se va a estar bien.

–¿Le asusta en qué se ha convertido el fútbol?

–Pero no tanto el profesional. Al final, como profesionales, estamos acostumbrados a la presión y a soportar algunos insultos. Pero lo que me asusta, y me asusta de verdad, es lo que sucede en categorías inferiores. Ese ambiente hostil, de falta de respeto. No me gusta nada de nada. En otros deportes se trata con mucho más respeto al contrario y a los árbitros.

–En redes sociales es una persona discreta.

–Nunca he usado mucho las redes sociales. Igual eso es un error, porque como persona pública podría haber fomentado un poco más determinados valores, y no lo he hecho. No como Sergio, sino como persona pública. Al final valoro mucho la privacidad. Las redes sociales, no sé… Exponer demasiado tu vida no me parece acertado. Puede ser una buena herramienta cuando estás con amigos o familia, pero hasta cierto punto. Como futbolistas, además, tenemos una imagen potente. Puedes afectar a gente joven. Tienes que tener cuidado con lo que andas subiendo. Si tienes un coche de marca X, por ejemplo, y te lo puedes permitir y comprarlo. Pues si quieres de verdad eso, hazlo. Ahí no me meto. Pero si lo andas enseñando demasiado igual no estás dando el mejor ejemplo para un niño que seguramente en el futuro no va a poder permitirse comprarlo y va a crecer ya con esa frustración. Los futbolistas tenemos que ser mucho más cuidadosos con lo que publicamos.

–¿Le falta fomentar más la educación en los futbolistas?

–Totalmente. El mundo evoluciona hacia la era digital. Nadie está preparado para gestionar esos consumos. Nosotros hemos nacido o crecido con redes sociales, que antes no existían. Aprender a gestionar toda esta información y abanico de posibilidades que se abre ante ti es básico. No se nace aprendido. Hay que fomentar mucho más eso. Probablemente haya muchos más errores. Como sociedad tenemos la obligación de hacer mucho más hincapié en el "bullying digital". Porque ahora viene una generación de jóvenes que se enfrenta a un reto que es realmente difícil de gestionar.

–¿Se ha formado?

–Después de acabar el Bachiller, empecé Ingeniería Mecánica. Pero solo fueron unos meses. Estaba entrenando en el B y me costaba demasiado compaginarlo. Después empecé Magisterio de Educación Primaria. Tengo la carrera prácticamente terminada; me faltan dos prácticas. Al estar en País Vasco me resulta difícil terminarla.

–Muchos jugadores sufren ansiedad. ¿Qué importancia tiene el aspecto mental?

–Todo. Si la cabeza no va… Da igual que seas el mejor físicamente, técnicamente de toda la plantilla. Da igual, porque no vas a rendir. La pandemia y toda esta evolución digital ha provocado el aumento de los problemas de salud mental. Lo bueno, al menos, es que se está comenzado a hablar de ello ya sin miedo. Poco a poco se está perdiendo el miedo a pedir ayuda. Eso es básico.

–¿Le llamó el Pitu antes de renovar?

–Hubo gente que me preguntó, pero en ningún momento se llegó a hablar de esa posibilidad. En enero ya tuve acercamientos con el Eibar, porque querían que siguiera y yo que quería seguir. Mi representante Gelu Rodríguez no me habló del Sporting. Estaba a gusto aquí. Me siento valorado. Disfruto del fútbol. Y vamos a por el ascenso.

–Abelardo ha vuelto a aparecer en un momento crucial por el histórico riesgo que tenía la entidad de bajar a Segunda B.

–Cuando vi la noticia, me alegré mucho. Sabía que con Abelardo el Sporting se iba a salvar y que este año iban a dar un paso adelante. Sé lo que representa, lo que trasmite al jugador. Se está viendo. Es muy buen equipo. El único partido que quiero que no ganen es contra el Éibar (risas). Porque tengo muy buenos compañeros y porque soy un sportinguista más. Les deseo lo mejor.

–También ha vuelto Cote…

–Sabía que daría su máximo nivel. ¡Es muy, muy, sportinguista! Los que somos de la casa nos exigimos todavía más porque sentimos como propio el equipo. Pero no me sorprende nada ni descubro nada con el rendimiento que está dando Cote en el Sporting. Basta con repasar su trayectoria.

–¿Es recuperable el Jony de los Guajes?

–Nadie en el mundo tiene más ganas de sentirse bien y ser importante que Jony. Lo debe estar pasando muy mal con todas las lesiones que está sufriendo. Hay que tener un poco de paciencia. Es diferencial.

–Y usted… ¿cierra la puerta a algún día volver?

–Para nada. El Sporting es mi club: el que más quiero y dónde más años he estado. Lo que tengo claro es que si vuelvo me tengo que ver muy bien. Quiero ir a mi máximo nivel o de mis máximos. Me quiero ir sintiéndome muy bien. Porque no me perdonaría irme de otra forma.