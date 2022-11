Bruno ya está en Gijón y llega con fuerza al Sporting: "A final de año estaremos donde merecemos"

"No voy a decir yo el objetivo, pero el Sporting es de los grandes de la categoría. Es una Liga muy complicada, casi todos los equipos pelean por subir y este equipo no puede ser menos". Bruno González trasladó ayer un mensaje ambicioso, de fuerza, en su primer día como jugador del Sporting. El defensa central terminó su maratoniana jornada estampando la firma que le compromete como nuevo zaguero del Sporting hasta junio de 2023, con opción a una campaña más, en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. Será al término de la actual campaña cuando ambas partes estudien la conveniencia de prolongar la vinculación. Muy sonriente, confesó "estar feliz" por convertirse en central rojiblanco. "Se dio la oportunidad de venir. No lo dudamos".

Hoy se incorpora a las órdenes de Abelardo Fernández. La voluntad del técnico de firmar ya a un efectivo en defensa ha pesado mucho a la hora de llevar a cabo esta operación, tras valorar todos los escenarios, y entender que, pese a la inactividad, el perfil del defensa canario era una oportunidad de mercado. El central llega con el objetivo de comenzar a recortar tiempo para estar en plenas condiciones para competir, después de unos meses de sesiones junto a un preparador físico de su confianza (en Tenerife y Madrid), pero sin estar en dinámica de ningún equipo al ser jugador libre Comunicado oficial: Bruno González.#RealSporting — Real Sporting (@RealSporting) 14 de noviembre de 2022 "Tengo muchas ganas de empezar a entrenar", dijo. Su primera sesión, de hecho, ya se prevé cañera. Porque hoy los rojiblancos tienen jornada doble de trabajo tras dos días de descanso por la paliza en Beasain en Copa del Rey. Por la mañana y de tarde. El destino le guarda el sábado una casualidad con la visita del Leganés a El Molinón, su último equipo. "Me falta algo de ritmo de entrenar con los compañeros, pero eso solo tiene una forma de remediarse que es entrenando". La previsión es que sea presentado como nuevo jugador rojiblanco entre el jueves y el viernes. Atrás, un día de lo más intenso. Largo. Duro. Porque este veterano curtido en mil batallas, de 32 años, y que roza los 200 encuentros en la máxima categoría del fútbol español, se subió a primera hora de la mañana a un avión desde Tenerife, su ciudad natal, para desplazarse a Asturias, donde llegó a mediodía. Allí, en el aeropuerto, le esperaba Mario Cotelo, delegado del primer equipo, quien lo llevó al hotel donde estará alojado en Gijón. Después, el defensa superó distintos chequeos médicos, comenzando los exámenes en una clínica privada. Bruno González, el "líder natural" que fue soldado de Bordalás: el perfil del fichaje del Sporting Bruno superó todos los controles médicos con plenas garantías de estar en buenas condiciones, según los chequeos realizados. "La rodilla, que están preguntando mucho, no es ningún problema", quiso aclarar el central. "Al final terminé jugando la temporada pasada (con el Leganés). El tema es coger el ritmo", prolongó el futbolista, que espera demostrar su estado de forma cuanto antes en la competición. "Vengo con ilusión y ganas. Quiero demostrar más pronto que tarde". La contratación del defensa canario añade competencia interna a una demarcación justa de efectivos por la lesión de Axel Bamba, pero que cuenta con dos jugadores de mucho peso y ascendencia para el técnico como son Pablo Insua y Cali Izquierdoz. "Ahora me toca ponerme a tono. Si lo hago bien, mis compañeros subirán el nivel. Al final de eso se trata. Luego el entrenador decidirá", explicó el jugador. El central lleva una semana acentuando su seguimiento sobre el Sporting, desde que comenzaron las comunicaciones entre Gerardo García y sus agentes. "Están compitiendo bien; creo que debemos tener algún punto más. A final de año estaremos dónde nos merecemos estar".